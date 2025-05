Grazi Massafera relatou dificuldade com "vício" em relato sensível

Grazi Massafera (42) relatou sofrimento para cortar o açúcar da dieta. A atriz, que foi confirmada como protagonista de Três Graças, novela que vai substituir Vale Tudo no segundo semestre da Globo, comparou o alimento ao álcool e enfatizou o quão prejudicial ele pode ser para a saúde.

“Estou contando com muito esforço para remover o açúcar da minha vida. Na TPM é mais difícil. Não sou de bebidas alcoólicas. Sou uma viciada em açúcar. Os danos são os mesmos [do álcool]”, declarou a estrela.

Para entender o "vício em açúcar" de Grazi, CARAS Brasil conversa com Bruna Abrão, psicanalista e especialista em neuroemagrecimento, que explica o hábito de comer o alimento como uma "fuga emocional" para alívio momentâneo.

“O açúcar funciona como uma fuga emocional. Nosso cérebro busca prazer e alívio imediato quando estamos diante de frustrações, estresse ou emoções mal resolvidas. Comer algo doce, naquele momento, dá um alívio. A pessoa esquece os problemas e sente prazer, mas só por alguns minutos. Depois, vem a culpa, a dependência e o desejo de repetir o ciclo”, explica a especialista.

Além de poder ser classificado como vício, o consumo exagerado de açúcar ativa os mesmos centros de recompensa do cérebro que substâncias como o álcool, por exemplo. Se não for observado com atenção, pode se tornar compulsivo.

“Quando Grazi diz que o açúcar ‘a acalma’, ela está descrevendo exatamente o que acontece com muitas pessoas. A comida, nesse caso, é usada como uma válvula de escape. É como se, naquele momento, ela não estivesse buscando sabor, mas conforto emocional”, comenta Bruna.

A psicanalista afirma que o fato de a atriz reconhecer o padrão sobre o consumo do açúcar é o primeiro passo para transformar sua realidade e relação com o alimento. “É preciso entender que o problema não está no açúcar em si, mas no uso que fazemos dele como solução para emoções não resolvidas.”

“Pergunte-se: por que estou comendo esse doce agora? Estou com fome ou estou tentando amenizar algum sentimento? Não se trata de nunca mais comer doce, mas de comer com consciência, por desejo real, e não por necessidade emocional. Isso faz toda a diferença”, afirma ainda.

Por fim, a especialista em neuroemagrecimento chama atenção para o quão humano é o desabafo da atriz. “Quando uma figura pública como a Grazi compartilha esse tipo de dificuldade, ela ajuda a desmistificar a ideia de que só pessoas ‘sem controle’ enfrentam esse problema. Pelo contrário, isso é humano, e mostra como precisamos olhar para a relação entre alimentação e emoções com mais empatia e profundidade”, finaliza.