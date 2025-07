Psicanalista comenta anúncio de gravidez de Carolina Chamberlain: ‘Reconfiguração’

Em entrevista à CARAS Brasil, a psicanalista Fabiana Guntovich fala sobre a importância do acompanhamento psicológico para jovens mães como Carolina Chamberlain

Nesta quarta-feira (16), Carolina Chamberlain anunciou que está esperando seu primeiro filho. Conhecida por seu papel como Dani no remake da novela infantil Chiquititas feito pelo SBT em 2013, a atriz fez o anúncio por meio de um post no Instagram.

Aos 21 anos, Carolina está afastada da atuação e compartilhou por meio de posts nas redes sociais que está começando a graduação de Publicidade e Propaganda na Faculdade Cásper Líbero, em São Paulo. A gravidez, segundo ela, não foi planejada, mas está sendo recebida com muita felicidade pelo casal.

Em entrevista à CARAS Brasil, a psicanalista Dra. Fabiana Guntovitch fala sobre os efeitos psicológicos da gravidez inesperada, mudanças no estilo de vida para conciliar a maternidade com a educação superior e as melhores formas de suporte e acompanhamento psicológico para jovens mães.

“A gravidez inesperada em uma mulher jovem costuma provocar uma mistura de emoções intensas: surpresa, medo, confusão, insegurança e, em muitos casos, ambivalência,” explica. “Essa descoberta pode colocar em xeque os projetos de vida que estavam sendo construídos, gerando ansiedade diante do desconhecido. Além disso, é comum o surgimento de sentimentos de culpa ou inadequação, especialmente em contextos onde a maternidade precoce ainda é vista com estigma.”

Segundo a especialista, a ausência de planejamento pode impactar diretamente o vínculo com a gestação, podendo haver dificuldade em aceitar o novo cenário, além de uma reorganização forçada da vida emocional, afetiva, acadêmica e profissional. Por isso, é necessário procurar acompanhamento psicológico assim que a gravidez for descoberta.

“O suporte psicológico ajuda a jovem a elaborar seus medos, lidar com possíveis conflitos familiares ou sociais e construir um espaço interno de escuta e cuidado tanto com ela mesma quanto com o bebê,” afirma a psicanalista. “Outro ponto importante é sobre a rede de apoio e suporte desta jovem e seu bebê. Se ele existe, em qual extensão, quem é este pai, como ele compartilhará da intensa demanda que se estabelece com a vinda de uma criança ao mundo?”

No caso de Carolina, que está no início da graduação, a rede de suporte se torna essencial. Seja da família ou da instituição educacional, o apoio precisa ser contínuo, empático, livre de julgamentos e ir além do emocional: “Tem uma fala que diz que “é preciso uma vila para criar uma criança”, o que significa que, idealmente, esse apoio precisa ser emocional e prático, com a mão na massa, com compartilhamento de responsabilidades e atividades. No formato de hoje, a maternidade é extremamente solitária e isso é péssimo não apenas para a mãe, mas para essa criança também.”

Muitas jovens mães enfrentam a exaustão física combinada à cobrança de manter desempenho acadêmico e cuidar do bebê, o que gera uma culpa difusa e sensação de inadequação em todos os papéis. As universidades podem adotar políticas de inclusão para mães estudantes, como flexibilização de prazos, licença acadêmica, acolhimento psicológico, espaços para amamentação e creches universitárias.

“Tanto a instituição quanto a rede familiar devem evitar discursos de fracasso ou “você escolheu isso, agora se vire”,” afirma Fabiana. “Em vez disso, devem colaborar para que ela não se sinta sozinha nesse processo. Frases como essa transformam a maternidade como uma experiência solitária e punitiva.”

A psicanalista lembra que o que é considerado “cedo demais” ou “tarde demais” é uma construção social que muda com o tempo. Houve períodos históricos em que a maternidade aos 21 anos era esperada, enquanto, atualmente, ela é vista como precoce e até chocante. Desta forma, o julgamento é atravessado por contextos culturais.

“Essa é uma fase da vida em que a identidade ainda está em formação. A jovem está buscando se afirmar como adulta, experimentar novos papéis e dar sentido à sua trajetória,” esclarece. “Uma gravidez não precisa significar necessariamente abandono dos planos, ainda que isso seja muito mais comum do que gostaríamos de observar, mas sim, uma reconfiguração, que pode ser dolorosa ou enriquecedora, ou até mesmo as duas coisas ao mesmo tempo, dependendo do apoio que ela recebe e da liberdade que tem para integrar suas múltiplas facetas: mulher, mãe, aluna, profissional em formação.”

