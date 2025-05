Psicanalista avalia Claudia Raia após diagnóstico: 'Chega a ser cruel'

A atriz Claudia Raia falou sobre os desafios após diagnóstico e psicanalista explicou por que período ainda é solitário e cheio de julgamentos

Aos 58 anos, Claudia Raia revelou que só entendeu a profundidade do que é a menopausa ao protagonizar o espetáculo Cenas da Menopausa. A atriz, que começou a vivenciar os sintomas aos 50, afirmou que se sentiu mais livre ao abordar o tema nos palcos. Mas afinal: por que esse período ainda é tão solitário e mal compreendido?

Para entender o impacto emocional da menopausa e analisar o relato da atriz, a CARAS Brasil conversou com a psicanalista Cintia Castro, que fez um alerta importante sobre a forma como a sociedade trata essa fase.

Por que a menopausa ainda é tão solitária para muitas mulheres?

A fala de Claudia Raia expõe uma realidade comum: muitas mulheres vivem a menopausa em silêncio e com sofrimento emocional.

Segundo a psicanalista, essa sensação de solidão é mais comum do que parece: "A menopausa é realmente uma fase que pode trazer à tona muitas emoções e é compreensível que muitas mulheres se sintam solitárias nesse momento. Quando pensamos nessa transição, podemos perceber mudanças físicas, emocionais e psicológicas, podendo desencadear questões profundas sobre a própria identidade, autovalor e papéis que são desempenhados dentro de uma sociedade."

Para ela, o problema está no silêncio que envolve o tema: "A sociedade muitas vezes não fala sobre essa fase da vida de maneira aberta como deveria, o que pode fazer muitas mulheres se sentirem sozinhas e automaticamente se isolarem. Dados os sintomas físicos e emocionais, como ondas de calor, mudanças de humor e a própria insegurança com o corpo, o ambiente pode parecer hostil e solidão ainda mais palpável. É comum sentir que ninguém realmente entende o que a mulher de fato está passando."

O que muda quando a mulher é ouvida durante a menopausa?

Claudia Raia destacou o papel da sororidade e da conversa nesse processo de transformação, algo que a ciência também confirma.

"A sororidade e o diálogo são, de fato, ferramentas poderosas nesse processo. Quando mulheres se unem para compartilhar suas experiências, criam um espaço seguro onde cada uma pode se sentir acolhida e compreendida. Esse acolhimento emocional é fundamental, pois permite que as mulheres percebam que não estão sozinhas em suas lutas", diz a psicanalista.

Além do apoio informal, a psicanálise e a psicoterapia podem ser caminhos transformadores:

"A escuta empática, seja em um círculo de amigas ou pessoas da sua confiança é uma forma ressignificação. Esse acolhimento ajuda a desmistificar as emoções difíceis e a dar sentido a elas. Na terapia, por exemplo, a escuta ativa proporciona um espaço estruturado para explorar sentimentos profundos, medos e anseios associados à menopausa. O profissional pode ajudar a navegar por questões de autoestima, percepção de corpo e a própria queda de alguns papéis sociais. Ao ressignificar esta etapa, as mulheres podem desenvolver um papel ativo em suas vidas, integrando as mudanças e abrindo-se para novas experiências."

A falta de apoio dos homens agrava os sintomas emocionais?

Claudia também relatou que muitos homens confundem os sintomas da menopausa com doenças como Alzheimer. A ausência de informação e empatia, segundo Cintia, pode agravar o sofrimento emocional das mulheres.

"Entender o que acontece na menopausa pode ser realmente difícil, tanto para as mulheres que estão passando por essa fase quanto para aqueles ao seu redor, como os homens. Quando não há compreensão por parte dos parceiros, familiares ou amigos, isso pode gerar um impacto emocional maior ainda nas mulheres, por isso, a importância deste assunto que a Claudia Raia traz para nós, como sociedade, para aprendermos a ser mais empáticos e buscar conhecimento nas redes sociais através de fontes sérias e por profissionais, leitura e círculo de conversas, lembrando que seja sem julgamento e sim buscando conhecimento."

O nome em si já carrega estigmas, como aponta a especialista: "O nome menopausa já é impactante para muitas mulheres, pois é relacionado com a palavra “envelhecimento”. Administrar as cobranças de uma sociedade que cobra tanto da mulher em todos os aspectos e não respeitar uma fase que todas nós passaremos, umas com mais sintomas e dificuldades de aceitação que as outras, chega a ser cruel."

A desinformação pode, inclusive, desencadear emoções mais intensas: "Quando falamos sobre os sintomas da menopausa que são mal compreendidos, como confundir a perda de memória ou as mudanças de humor com doenças mais sérias, isso pode levar a sentimentos de confusão, insegurança e até de vergonha. Se as mulheres sentem que não são apoiadas ou não são levadas a sério, elas podem desenvolver sentimentos como a ansiedade, tristeza e isolamento social."

E o recado final da psicanalista é direto: "A menopausa é uma etapa natural da vida e as dificuldades acontecem como qualquer outra fase, ter apoio é fundamental para não se sentir julgada. Que tenhamos mais compreensão e menos apontamentos."

