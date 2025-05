Psicanalista aponta impacto dos ataques para os pais após morte de atriz mirim: 'Desgastante'

Em entrevista à CARAS Brasil, a psicanalista Fabiana Guntovitch também explica o luto após a perda de um filho; atriz mirim do SBT morreu aos 11 anos

Thays Brandão e Luiz Rodrigo, pais da atriz mirim Millena Brandão, usaram as redes sociais nesta quarta-feira, 7, para lamentar os ataques que vêm recebendo após a morte da filha aos 11 anos, na última sexta-feira, 2. A exposição e o julgamento podem gerar impactos para os familiares, que já enfrentam o luto da perda de um filho.

Em entrevista à CARAS Brasil, a psicanalista Fabiana Guntovitch explica que o fato de a perda ter acontecido aos olhos do público pode ajudar ou dificultar o luto da família. No caso dos ataques que os pais da atriz mirim vem recebendo, o impacto pode ser prejudicial .

"A exposição constante pode ser invasiva, desgastante, e até reabrir feridas quando a família busca privacidade para elaborar a perda. Cada pessoa vive o luto de forma única, e é essencial respeitar esse tempo, esse silêncio, sem pressa para 'voltar ao normal'. A dor não tem prazo, e o luto não segue um cronograma. Todo processo de luto é pessoal e intransferível."

"Por outro lado, o apoio público e a solidariedade genuína podem ser acolhedores — sentir que o mundo está abraçando a sua dor pode dar forças para passar por este processo que normalmente é extremamente solitário", completa a especialista.

Guntovitch ainda diz que luto da perda de um filho é considerado um dos mais profundos e devastadores que um ser humano pode viver. Além da ausência da presença física, há o luto pela perda da pessoa amada, de um projeto de vida e de um futuro que foi desejado.

"Existe o luto de um lugar que não se fala, que é o luto da perda deste lugar de mãe e de pai desta filha, que precisam se transformar a partir dessa imensa perda. É um luto que não tem nome, porque pai e mãe que perdem filhos não ganham um rótulo, como órfãos ou viúvos, é um luto silenciado, ninguém fala sobre isso, e quando falam, falam baixinho, quase como se fosse algum segredo."

"É uma dor que muitas vezes isola, silencia, paralisa. O conforto não está em 'superar', mas em acolher a dor com amor, com rede de apoio e, muitas vezes, com acompanhamento psicológico, para que aos poucos a ausência se transforme em memória viva e significativa. É importante que as pessoas suportem a dor de escutar estes pais falando de suas próprias dores, de seu luto, sem apressa-los a 'superar', sem silenciá-los."

ENTENDA O CASO

No dia 30 de abril, a atriz mirim Millena Brandão precisou ser internada às pressas após apresentar fortes dores de cabeça. Ao ser levada para o hospital, ela sofreu 12 paradas cardíacas. Após passar por uma série de exames, os médicos constataram um tumor cerebral de cinco centímetros em Millena. Desde então, ela estava sedada e intubada em estado grave na UTI.

Nascida em São Paulo, Millena Brandão era atriz e influenciadora digital. Desde 2020, ela se dedicava também à carreira de modelo. Em outubro de 2023, ela celebrou seu primeiro trabalho na emissora de Silvio Santos (1930-2024).

