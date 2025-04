Psicanalista analisa trauma da infância de Angélica: 'Necessidade constante'

Especialista aponta impactos profundos na infância da artista e explica como isso pode afetar escolhas na vida adulta; saiba mais

A apresentadora Angélica, hoje com 51 anos, revelou que carrega até hoje as marcas de um trauma na infância que mudou o rumo de sua vida: o assalto à casa da família, quando ela tinha apenas 4 anos. O episódio violento não só deixou memórias profundas, como impactou diretamente o desenvolvimento emocional da artista.

Na ocasião, Francisco Ksyvicks, pai da apresentadora, foi baleado na mão e nas costas pelos criminosos que invadiram a residência. O choque precoce com a violência acabou moldando parte do comportamento e das escolhas da artista ao longo dos anos.

Para entender como experiências como essa afetam o emocional, a CARAS Brasil conversou com a psicanalista Cintia Castro, que analisou os reflexos do trauma vivido por Angélica ainda na primeira infância:

"A infância é um momento crucial em que a estrutura emocional começa a se formar, operando como uma esponja que absorve todas as experiências. Quando alguém passa por um trauma, como o vivido por Angélica, isso pode perturbar essa formação inicial, instaurando uma base de insegurança e uma necessidade constante de segurança e controle", analisa.

A especialista completa: "Essas experiências traumáticas podem se enraizar como forças silenciosas, influenciando percepções e comportamentos ao longo da vida. Isso pode resultar em uma vigilância excessiva ou uma sensibilidade exacerbada a certos estímulos emocionais, impactando desde relações interpessoais até escolhas fundamentais de vida, como carreira e valores pessoais".

'Transformar dor em força' é saudável?

Angélica já declarou que usou o trauma como combustível para seguir em frente e se fortalecer. Mas até que ponto essa estratégia é saudável? Para a psicanalista, isso é algo natural diante de momentos traumáticos:

"O mecanismo de defesa é uma engenhosa forma que a mente encontra para nos proteger das dificuldades emocionais. Imagine como nosso inconsciente trabalha para criar uma barreira protetora, uma armadura invisível que nos ajuda a continuar enfrentando a vida. É uma tentativa natural de usar a adversidade como um caminho para se tornar mais resiliente".

Ela ainda diz que isso acontece por conta do sentimento ignorado: "Quando a dor não é bem elaborada, ela pode ficar oculta, criando padrões de comportamento que influenciam negativamente as conexões e decisões, realizando grandes estragos, como: permanecer em modo de alerta constante, podendo se fechar para relações genuínas, sempre se protegendo contra novas mágoas e é aí que reside o perigo".

"Ao conscientizar e elaborar essas emoções é possível abandonar o simples reflexo de defesa, permitindo a cura na integração e aceitação de nossas vivências difíceis. É um convite para transformar a dor em força genuína e assim se libertar de tudo que aprisiona quem vive algo marcante de forma negativa", avalia.

Chacrinha foi ponte entre Angélica e o mundo após trauma?

Após o trauma, a apresentadora desenvolveu aversão ao contato social, e segundo ela mesma, o único ponto de conexão com o mundo era o programa do Chacrinha. Para a especialista, esse comportamento pode ser compreendido como sublimação emocional:

"A sublimação é quando a mente transforma emoções difíceis de lidar. É como um talento da mente que encontra maneiras criativas de lidar com sentimentos pesados, transformando-os em algo que constrói em vez de destruir", explica.

Ela continua: "E a experiência de Angélica com a arte e a televisão destaca como essas ferramentas podem ter um papel essencial na realização desse processo, ajudando a curar e inspirar até nos momentos mais desafiadores. Quem já assistiu ao programa lembra do universo cheio de cor, música e alegria, um lugar onde pudesse expressar e se sentir conectada sem a pressão do contato social direto".

Por fim, a psicanalista avalia que o mundo artístico foi de extrema importância para a superação da apresentadora: "Essa ligação com o mundo artístico e televisivo atuou como um meio de expressão seguro, permitindo que ela lidasse com suas emoções de forma indireta, mas efetiva. Basicamente, a mente dela conseguiu usar o Chacrinha como uma espécie de ponte, ajudando-a a processar e dar sentido àquelas emoções internas, promovendo assim uma conexão consigo mesma e com o mundo ao redor".

Leia também: Angélica revela como assalto violento mudou sua infância no 'Domingão': "Gritava e corria"