Psicanalista alerta para quadro grave de Viih Tube: 'Dor é interna'

Em entrevista à CARAS Brasil, a psicanalista Vânia Euzébio comentou um quadro de Viih Tube após cirurgias e fez alguns alertas

No final de junho, Viih Tube (24) falou nas redes sociais sobre críticas que recebe por conta de cirurgias plásticas que revelou ter realizado. A influenciadora e mãe de Lua (2) e Ravi, de 7 meses, falou: "Eu tive depressão pós-parto, diagnosticada mesmo, eu estava muito depressiva. Mas não é nem só isso, eu não tinha vontade de olhar pra mim. Eu não queria lipo, nem olhei pro meu corpo, nem sabia como eu estava direito”. Em entrevista à CARAS Brasil, a psicanalista Vânia Euzébio analisou o caso.

A terapeuta falou sobre a pressão estética que afetou Viih Tube e afeta várias outras mulheres. Segundo Vânia, é uma questão da sociedade : “Elas acabam se submetem a procedimentos antes do tempo, muitas vezes porque a cobrança social exige que ela seja essa mulher perfeita, com corpo perfeito, que volta ao ‘normal’ rapidamente." , explica.

A especialista também aponta que a crise tem uma motivação e é voltado ao medo de não se reconhecer na própria pele: “Quando a mulher percebe que o tempo está passando e o corpo não volta, muitas entram em crise. O medo de não conseguir mais se reconhecer no próprio corpo leva ao desespero e, consequentemente, a procedimentos feitos sem respeitar o tempo natural do corpo”, acrescenta.

Raízes

Ela também comenta que, na maioria das vezes, as feridas emocionais enraizadas na infância vem à tona na maternidade: “O problema não é querer se cuidar ou se sentir bem, mas sim quando esse desejo vem para tentar tapar um vazio interno. A dor é interna, e se não for olhada, o sofrimento continua, mesmo com o corpo transformado”, pontua.

Por fim, ela analisa que os procedimentos podem existir, mas com uma ressalva: “A maternidade é linda, mas também é uma fase de muitas transformações. Está tudo bem caso seja preciso fazer os procedimentos, mas desde que não seja para preencher um vazio interno que reflete externamente”, conclui.

Leia também: Entenda o caso polêmico de pintor que foi atacado por cão de André Coelho