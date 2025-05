Psicanalista alerta luto de Tati Machado após perda gestacional tardia: 'Avassalador'

Tati Machado anunciou na terça, 13, a perda de Rael; à CARAS Brasil, a psicanalista Fabiana Guntovitch reforça importância de cuidar da saúde mental

Tati Machado (33) surpreendeu ao anunciar nesta terça-feira, 13, a perda gestacional de Rael, seu primeiro filho, fruto do relacionamento com o cineasta Bruno Monteiro (34). A jornalista estava na 33ª semana da gravidez quando o bebê sofreu uma parada dos batimentos cardíacos. O episódio delicado pode causar impactos para a saúde mental da apresentadora, que vive o luto.

Em entrevista à CARAS Brasil, a psicanalista e psicóloga Fabiana Guntovitch explica como o luto pode interferir na vida de Tati Machado , e reforça a importância dos cuidados com a saúde mental neste momento. "Estou mandando muito amor para essa mãe que está vivendo um luto avassalador", começa a especialista.

Como a perda gestacional tardia pode afetar a saúde mental de Tati Machado?

Guntovitch diz que a perda de um bebê na reta final da gestação é uma dor imensurável, geralmente marcada por um profundo luto que, em muitos casos, é silenciado. "Do ponto de vista psicológico, essa experiência pode desencadear sintomas de depressão, ansiedade, distúrbios do sono, sentimentos de culpa, e até crises de identidade materna."

Ela diz que há dificuldade na compreensão de como algo tão esperado e concreto, pode se transformar em ausência. A especialista diz que é importante acolher a dor e tratá-la como legítima, sentindo o luto sem julgamentos e encontrando novos signficados para seguir em frente, uma vez que, ignorar a dor apenas trará mais sofrimento.

Qual a importância de cuidar da saúde mental neste momento?

A psicanalista reforça que o luto gestacional é invisibilizado socialmente em muitos casos. Por isso, é fundamental o cuidado com a saúde mental. "Procurar psicoterapia pode ser um passo importante para que Tati, ou qualquer mulher em situação semelhante, encontre um espaço seguro para dar nome ao que sente, elaborar o luto, e restaurar, aos poucos, sua identidade e seu projeto de vida."

"Não é possível apagar a dor, mas é possível aprender a caminhar com ela — dando espaço ao sofrimento, sem se deixar dominar por ele. É preciso criar um espaço além da dor, para que ele possa fazer parte da história desta família, com muito amor", completa ela, que ressalta a importância de um apoio adequado para as mulheres que enfrentam essa situação.

QUEM É TATI MACHADO?

Nascida no Rio de Janeiro, Tati Machado é jornalista e apresentadora. Ligada à comunicação desde a infância, ela já tinha participado do programa Gente Inocente (Globo) ainda criança e fez teatro dos 6 aos 14 anos. Se formou em jornalismo pela Faculdades Integradas Hélio Alonso (FACHA) e começou a trabalhar nas redações da emissora. Atualmente, integra a equipe do Saia Justa (GNT).

