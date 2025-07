Priscilla faz revelação sobre tanquinho e especialista explica mudança: 'Repetição e propósito'

Cantora Priscilla mudou hábitos e conquistou o sonhado tanquinho

Priscilla (29) falou sem filtros sobre a mudança que viveu no corpo e na mente. A cantora contou que, embora esteja feliz com a barriga definida, conhecida como 'tanquinho', a transformação física não foi o motivo principal para mudar de vida.

“Não vou ser hipócrita: eu adoro ver uma foto de antes e depois, fico muito orgulhosa do meu tanquinho. Mas isso nunca foi a motivação principal. Eu comecei a perceber os benefícios reais disso tudo. E aí pensei: ‘Olha só, além de tudo, ainda posso ganhar um tanquinho!’ (risos)”, revelou em entrevista à Quem.

O relato, leve e bem-humorado, revela um caminho diferente do habitual, segundo a psicanalista Bruna Abrão, especialista em neuroemagrecimento, em entrevista à CARAS Brasil. Para ela, o discurso de Priscilla reflete uma mudança de foco fundamental: o bem-estar à frente da estética.

“A motivação estética pode até iniciar o processo, mas ela não é suficiente para sustentar uma mudança de longo prazo. Quando a pessoa começa a sentir mais disposição, a dormir melhor, a lidar com as emoções de forma mais leve, o corpo responde. O emagrecimento se torna consequência de uma transformação interna”, explica.

Bruna reforça que o cérebro é o ponto de partida. O neuroemagrecimento, conceito que une comportamento alimentar e saúde emocional, mostra que mudar hábitos exige repetição e propósito. “O neuroemagrecimento trabalha com a ideia de que o comportamento alimentar está ligado à mente. Criar novos hábitos exige que o cérebro forme novos caminhos, e isso só acontece com repetição, prazer e propósito”, destaca.

O tom descontraído de Priscilla também chama atenção da especialista. O humor na fala da influenciadora, segundo Bruna, indica que o processo foi leve, saudável e sem cobranças excessivas. “O riso no final da frase mostra que ela fez isso de forma saudável, com prazer. Isso é essencial. Quando o processo é movido por culpa, rigidez ou comparação, o cérebro reage com estresse, e o resultado dificilmente se sustenta”, analisou.

Para a especialista, a conquista física é apenas uma consequência. “A estética pode ser um bônus, mas o verdadeiro prêmio é outro. Quando a pessoa se sente no controle da própria vida, mais confiante e emocionalmente forte, isso transparece. O corpo muda, sim, mas o brilho no olhar vem antes”, finaliza.