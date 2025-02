Internada, Preta Gil passa por novo procedimento cirúrgico

Após passar por um novo procedimento cirúrgico, a cantora Preta Gil explicou os detalhes aos seguidores em nova aparição na internet

Nesta quinta-feira, 6, Preta Gil usou as redes sociais para compartilhar com os seguidores que passou por um novo procedimento cirúrgico. Por meio dos stories no Instagram, a artista tranquilizou os fãs e explicou que houve um rompimento nos pontos de sutura.

"Oi amores, vindo aqui dar um oi que eu não dei. Eu sei que vocês ficam preocupados, mas está tudo bem. Ontem eu fiz um procedimento cirúrgico para suturar os pontos que tinham aberto no bumbum, em uma das cirurgias, né? Enfim, hoje já estou bem, com dor mas bem, medicada, maquiada e estou aqui. Beijos", iniciou Preta.

"Eu sobrevivi a FOMO até então, o que é FOMO, Preta? FOMO é um sentimento (Fear Of Missing Out), quando você vê uma coisa acontecendo, você não está presente e você fica com medo de perder, de não estar pertencendo, de não estar vivendo aquilo e quando eu vejo alguém no Porto da Barra, meu Deus, quando eu vejo alguém comendo na Preta, em Salvador, quando eu vejo alguém de biquíni em qualquer praia do Nordeste é uma FOMO assim gritante, mas eu estou resistindo, bora!", completou.

Vale lembrar que no último mês de dezembro, Preta Gil enfrentou uma cirurgia complexa e de longa duração, na qual foram removidos cinco tumores. Desde então, a artista segue internada, tendo inclusive passado a virada do ano no hospital ao lado de sua família. Diagnosticada com câncer no intestino em janeiro de 2023, Preta tem enfrentado a doença com muita força e determinação.

Médica reforça necessidade de tratamento psicológico para Preta Gil

Preta Gil segue internada após sua cirurgia para retirada de tumores, que durou 21 horas, realizada em dezembro do ano passado. A artista conta com uma equipe multidisciplinar para cuidar de sua reabilitação, que conta com diversas frentes fundamentais para o processo.

Em entrevista à CARAS Brasil, a médica fisiatra Regina Fornari Chueire reforça que, além do tratamento fisioterápico e de outros cuidados médicos, é importante que Preta Gil tenha um acompanhamento psicológico.

"O acompanhamento psicológico é fundamental para o êxito do programa de reabilitação dos pacientes", começa a especialista. "Reforçando por meio de terapias comportamentais que busca novos padrões de resposta frente ao impacto causado pela doença para que este possa lidar com as emoções negativas e ressignificar situações.". Confira a entrevista completa!

