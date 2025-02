Preta Gil torce por retirada de dreno e revela que não consegue sentar após cirurgia

A cantora Preta Gil apareceu nas redes sociais nesta quarta-feira, 19, para falar sobre sua saúde após quase dois meses internada

A cantora Preta Gil apareceu nas redes sociais nesta quarta-feira, 19, para falar sobre sua saúde após quase dois meses internada. A artista, que foi internada em dezembro de 2024 para passar por uma longa cirurgia para retirada de tumores e precisou colocar a bolsa de colostomia permanente, atualizou sobre sua recuperação.

"Fiz fisioterapia e estou aqui deitada, esperando a hora da minha terapia. Dr. Fred vem aqui hoje e talvez tire um dreno. Vou ficar muito feliz, porque é um dreno em um lugar que dói muito, no cóccix, então não consigo sentar. Na verdade, não estou podendo sentar mesmo, porque tenho alguns pontos no bumbum e fico sempre de ladinho" , detalhou.

Vale lembrar que a cantora foi internada em dezembro de 2024 para realizar uma cirurgia de remoção de tumores nos linfonodos, peritônio e ureter. O procedimento durou cerca de 21 horas e ela precisou de um longo período de internação para se recuperar.

Novo tratamento

Após se recuperar da cirurgia, Preta Gil fará um tratamento em Nova York, Estados Unidos, a partir de abril de 2025."Em abril eu parto para nova york para fazer um tratamento lá com medicamentos novos, qeu estão em fases nova de estudo. Eu tenho que tratar a ferida operatória, fazer minha fisioterapia, me fortalecer", declarou ela em recente entrevista ao programa Fantástico, da Globo.

Ela contou ainda que toma remédios em seu dia a dia, mas não fará mais quimioterapia. "Quimio não, mas remédios do tratamento, remédios paliativos para as dores que eu sinto, vitaminas. Eu pedi para os meus médicos que no final dessas duas semanas, quando tirar os pontos, que eu possa ir para salvador, para dar um mergulho no mar, comer um acarajé, sentir o gostinho de dendê, fazer meu próprio ano novo, ir na igreja de Bomfim, ir na igreja de Santa Dulce", confessou.

