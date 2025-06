Preta Gil revela data para iniciar tratamento experimental contra o câncer nos EUA

A cantora Preta Gil está nos Estados Unidos para realizar um tratamento em busca da cura do câncer e já tem data marcada para iniciar o novo protocolo

A cantora Preta Gil desembarcou em Washington, capital dos Estados Unidos, na última segunda-feira, 2, para realizar uma nova avaliação médica. Diagnosticada com câncer em 2023, ela deixou o Brasil em maio para realizar um tratamento experimental em busca da cura e já tem data marcada para iniciar o novo protocolo.

Em uma publicação nas redes sociais nesta terça-feira, 3, ela compartilhou registros de seus dias no exterior. "Começo meu tratamento dia 10. Enquanto isso, vou me fortalecendo fisicamente e espiritualmente, recebendo muito amor", contou. E complementou: "Amo todos vocês, obrigada por todas as mensagens diárias, orações e energia positiva. Vocês me curam!"

Entre as fotos, ela mostrou algumas das visitas especiais que recebeu durante a estadia entre Nova York e Washington. A irmã Bela Gil, o filho Francisco Gil e amigos próximos, como Sabrina Sato, Nicolas Prattes, Claudia Raia, Ivete Sangalo e Hugo Gloss, estão entre eles.

Mais cedo, Preta mostrou brevemente a casa onde ficará hospedada pelos próximos 20 dias. Francisco Gil, filho da famosa, e as amigas Ju de Paulla e Marina Morena, farão companhia a ela durante este período. "A gente já chegou, a gente se instalou na nossa casinha que é vibes. Já estou vendo Vale Tudo, que eu não sou boba nem inocente, e tem um Whole Foods, um supermercado de coisas naturais e mais saudáveis a 200 metros daqui. Minha casa nos próximos 20 dias", declarou no vídeo publicado.

Qual é o diagnóstico de Preta Gil?

O tumor original de Preta Gil foi um câncer no reto, removido após tratamento com quimioterapia seguido de cirurgia. A doença retornou no segundo semestre de 2024, quando seis novos focos foram identificados no peritônio e no sistema linfático. Eles foram retirados em uma cirurgia de 21 horas realizada em dezembro do mesmo ano.

Ela chegou nos Estados Unidos no dia 12 de maio junto com os amigos. No dia 14, Preta passou por uma consulta médica no Virginia Cancer Institute, em Washington, com um profissional especializado no tipo de tumor que ela vem tratando. Na oportunidade, ela realizou exames pasa saber se ela pode compor o grupo de pacientes que recebem tratamentos, ainda em fase experimental, nos Estados Unidos.

