Preta Gil recebe visita rara em meio ao tratamento de câncer nos EUA

A cantora Preta Gil, de 50 anos, está em Nova York, onde passa por um tratamento experimental contra o tumor no intestino, que vem tratando desde janeiro de 2023

Nesta quinta-feira, 22, a cantora Preta Gil, de 50 anos, publicou, nos stories de seu perfil no Instagram, uma foto em que aparece ao lado de Claudia Raia, Enzo Celulari e Jarbas Homem de Mello em um hospital de Nova York, nos Estados Unidos . O registro acontece em meio ao tratamento experimental contra um câncer no intestino, diagnóstico que a artista trata desde janeiro de 2023.

"Amo vocês! Amei a visita!", escreveu na foto. Os três viajaram aos Estados Unidos para a formatura de Sophia Raia, de 20 anos, em Comunicação e Artes na New York University.

Preta Gil recebe Claudia Raia, Enzo Celulari e Jarbas Homem de Mello - Foto: Reprodução / Instagram

Tratamento de Preta Gil no exterior

Preta Gil viajou para os Estados Unidos no dia 12 de maio junto com os amigos Marcelo Azevedo e Malu Barbosa e da médica Roberta Saretta. Ela, que luta contra a doença desde 2023 e esgotou as possibilidades no Brasil, agora busca opiniões médicas no exterior para avaliar o seu caso.

No dia 14, Preta passou por uma consulta médica no Virginia Cancer Institute, em Washington, com um profissional especializado no tipo de tumor que ela vem tratando. Na ocasião, ela passou por exames que irão revelar se ela poderá compor o grupo de pacientes que recebem tratamentos, ainda em fase experimental, nos Estados Unidos.

Preta, inclusive, deverá ficar no exterior por um bom tempo. De acordo com Gominho, amigo dela, a cantora deverá ficar cerca de dois meses no exterior:

“Pelo que tinham falado, ela está indo para um ou dois meses. E aí vai vendo como vai ser. Se ela vai querer vir para cá para dar uma passeada e voltar, ela vai entende tudo quando chegar nas consultas”, afirmou ao Portal Leo Dias. Confira!

