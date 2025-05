A cantora Preta Gil, de 50 anos, está nos Estados Unidos tratando um câncer no intestino; ela recebeu o diagnóstico em janeiro de 2023

Na noite deste sábado, 31, a cantora Preta Gil, de 50 anos, publicou, nos stories de seu perfil no Instagram, uma foto sua ao lado da apresentadora Sabrina Sato, de 44, e do marido dela, o ator Nicolas Prattes, de 28 . O casal a visitou a amiga em Nova Iorque, nos Estados Unidos. A artista está na cidade em tratamento contra um câncer no intestino - diagnóstico que recebeu em janeiro de 2023.

Em foto tirada ao lado do casal de amigos, ela escreveu na publicação: "Sou mimada por Sabrina Sato e Nicolas Prattes, amo vocês!", disse.

A viagem aos Estados Unidos faz parte da nova etapa do tratamento do tumor de Preta. Isso porque ela esgotou as possibilidades no Brasil. Em abril, ela contou durante a sua participação no Domingão com Huck, da TV Globo, que iria viajar em busca de tratamento.

"No Brasil, já fizemos tudo o que podíamos. Agora minha chance de cura está no exterior, e é para lá que eu vou", disse.

Confira, abaixo, a foto de Preta Gil ao lado de Sabrina e Nicolas:

Preta Gil recebe visita de Nicolas Prattes e Sabrina Sato em hospital de Nova York, nos Estados Unidos - Foto: Reprodução / Instagram

Tratamento experimental nos Estados Unidos

Preta Gil viajou aos Estados Unidos no dia 12 de maio junto com os amigos Marcelo Azevedo e Malu Barbosa e da médica Roberta Saretta.

No dia 14, Preta passou por uma consulta médica no Virginia Cancer Institute, em Washington, com um profissional especializado no tipo de tumor que ela vem tratando. Na ocasião, ela passou por exames que irão revelar se ela poderá compor o grupo de pacientes que recebem tratamentos, ainda em fase experimental , nos Estados Unidos.

