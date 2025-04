Preta Gil pode participar de shows após internação? Médico explica: 'Cuidadosamente avaliada'

Dez dias após Preta Gil receber alta hospitalar, a cantora fez uma participação especial no show de seu pai, Gilberto Gil

Preta Gil (50) viveu um momento bastante especial na noite do último sábado, 26. A artista, que recebeu alta hospitalar recentemente após ser internada para a realização de exames e administração de medicamentos durante o tratamento oncológico, se recupera bem e marcou presença em mais um show de seu pai, Gilberto Gil (82). Em entrevista à CARAS Brasil, o Dr. Igor Maia Marinho, médico infectologista, explica a atitude da cantora.

O show, que aconteceu em São Paulo, faz parte da turnê de despedida do cantor dos palcos, 'Tempo Rei'. Durante a apresentação, a dupla cantou a música 'Drão', hit que o baiano escreveu para a mãe da artista - Sandra Gadelha.

A veterana, que estava em um dos setores do estádio, se emocionou ao presenciar o momento entre pai e filha. A cena foi registrada por Ju de Paulla, amiga da família, e compartilhada no Instagram. Preta e Gilberto também foram bastante aplaudidos pelo público depois deste momento emocionante.

OPINIÃO MÉDICA

Segundo o Dr. Igor Maia Marinho, médico infectologista, desde que esses pacientes oncológicos passem por uma avaliação médica e obtenham liberação, não existem restrições para participarem de algum evento ou show.

"A participação em eventos deve ser cuidadosamente avaliada, considerando o tipo de tratamento em curso, o estágio da doença e o estado geral de saúde do paciente", aponta. O especialista reforça: "É sempre bom lembrar que pacientes em tratamento oncológico, como a Preta Gil, podem participar de shows, desde que estejam em condições clínicas adequadas e com a autorização de sua equipe médica".

No caso da Preta Gil, já houve momentos em que ela precisou cancelar apresentações por orientação médica, devido à intensidade do tratamento e à necessidade de preservar sua saúde. Por isso, o Dr. Igor aponta: "A decisão de participar de shows deve ser tomada com cautela e sempre em conjunto com os profissionais de saúde responsáveis pelo tratamento".

QUAIS OS CUIDADOS?

O infectologista menciona que, mesmo com a participação em shows autorizada, é fundamental que a cantora Preta Gil adote uma série de cuidados para garantir seu bem-estar:

Evitar aglomerações;

Manter-se hidratada;

Manter uma alimentação balanceada e disponível;

Considerar uso de máscara em ambientes fechados ou com muitas pessoas;

Respeitar os limites do corpo, tendo períodos de descanso e atenção com esforços excessivos;

Acompanhamento médico constante, auxiliando em decisões e oferecendo suporte sempre que necessário;

"Adotando esses cuidados, a Preta pode, com segurança, participar de atividades que lhe tragam alegria e bem-estar, sempre priorizando sua saúde e recuperação, pelas quais tanto torcemos!", finaliza o Dr. Igor ao avaliar o caso da cantora Preta Gil.

