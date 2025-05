Preta Gil investe milhões em tratamento contra o câncer nos EUA, diz colunista

A cantora Preta Gil realiza um tratamento alternativo contra o câncer de intestino nos Estados Unidos e tem apresentado resultados positivos

A cantora Preta Gil está atualmente nos Estados Unidos passando por um tratamento experimental contra o câncer de intestino. Após poucos dias no país, a artista realizou diversos exames que apontaram resultados positivos até o momento.

De acordo com a colunista Fábia Oliveira, o valor inicial destinado a esse tratamento experimental pode chegar a US$ 7 milhões, o que corresponde aproximadamente a R$ 36 milhões com base na cotação atual.

Além disso, a coluna também revelou que a cantora está hospedada no apartamento de Donata Meirelles e Nizan Guanaes, localizado em Nova York, o que garante maior conforto e privacidade durante o tratamento.

Confira a foto que Preta Gil postou em seus stories:

Preta Gil realiza tratamento experimental contra o câncer nos Estados Unidos - Foto: Reprodução/Instagram

O que são os tratamentos experimentais?

Preta Gil embarcou para os Estados Unidos em busca de novas possibilidades contra o câncer. Após uma jornada intensa de tratamentos no Brasil, incluindo cirurgias e quimioterapia, a cantora agora aposta em terapias experimentais oferecidas fora do país.

Mas o que realmente significa buscar esse tipo de tratamento? Quais os riscos e até onde isso pode ser uma alternativa real para outros brasileiros? A CARAS Brasil conversou com o oncologista Elge Werneck, que analisou o caso da artista e fez importantes considerações.

Segundo o especialista, quando pacientes como Preta Gil recorrem a terapias experimentais nos Estados Unidos, eles entram em protocolos de pesquisa que envolvem medicamentos ainda em desenvolvimento.

"Opções experimentais são bastante variáveis, mas, em geral, são novas combinações de drogas já conhecidas ou drogas mais modernas, habitualmente com novos mecanismos de ação", explica Werneck.

O objetivo dessas terapias é claro: "Espera-se que nesses casos, essas opções possam oferecer respostas melhores que os tratamentos convencionais, abrindo perspectivas de ganhos de qualidade e tempo de vida."

Leia também: Médico alerta para o quadro que afetou Preta Gil: 'Na maioria dos casos, é assintomático'