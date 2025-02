A cantora Preta Gil, que recebeu alta hospitalar e segue a recuperação em casa, é presenteada pelo cantor Márcio Victor, vocalista do grupo Psirico

Nesta sexta-feira, 14, a cantora Preta Gil, de 50 anos, revelou que recebeu um buquê de rosas e uma carta do ex-namorado , o cantor Márcio Victor, vocalista do grupo de pagode baiano Psirico. Na imagem, publicada nos stories de seu perfil no Instagram, a famosa exibiu a declaração do artista, que virou um grande amigo.

"Esperei tanto por esse momento… rezei, pedi aos meus orixás que te protegessem. Pedi a Imenaja pela sua saúde e hoje vejo você firme e forte. Que daqui pra frente sejam só boas notícias para a gente — chega de sofrimento! Te amo", diz a carta.

Ao final, Márcio ainda prometeu visitá-la logo após a agenda de trabalhos. "Depois do Carnaval, vou aí te dar um abraço e fazer aquele sambinha nosso, igual ano passado. Amo você", declarou..

Preta Gil e Márcio Victor viveram um romance entre 2007 e 2008.

Preta Gil expressa gratidão pelos amuletos que recebeu após alta hospitalar

Nesta quinta-feira, 13, Preta Gil contou aos seus seguidores como tem sido sua volta para casa após quase dois meses internada no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Na ocasião, a cantora contou que, na quarta-feira, 12, recebeu a visita de muitos amigos e, agora, está organizando os presentes e lembranças que ganhou.

"Cheguei em casa anteontem. Ontem passei o dia quieta, me adaptando e vieram vários amigos me ver. Foi uma felicidade. Hoje eu e a Soraya, ela está me ajudando a abrir as malas e presentes que eu ganhei. Tem que guardar e tudo mais... ", disse Preta, que passou por uma complexa cirurgia de 20 horas para a remoção de tumores. Confira!

