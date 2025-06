Preta Gil faz declaração emocionante à irmã em meio ao tratamento nos EUA

A cantora Preta Gil está nos Estados Unidos para um protocolo experimental contra um tumor no intestino; ela está acompanhada da irmã, Maria Gil

Na tarde desta segunda-feira, 16, a cantora Preta Gil, de 50 anos, publicou, nos stories de seu perfil no Instagram, duas fotos tiradas durante o seu tratamento experimental contra um câncer no intestino nos Estados Unidos . Nas imagens, a artista apareceu ao lado da irmã, Maria Gil, e da amiga, Ju de Paulla, que a acompanham durante o novo protocolo no país .

Na ocasião, inclusive, Preta ressaltou a importância da irmã neste momento delicado: "Minha irmã amada Maria Gil, essa cuida mesmo!! Obrigada por estar aqui comigo!!", escreveu na imagem em que apareceu ao lado dela.

Na outra imagem, Preta apareceu ao lado da amiga, Ju de Paulla, e também se declarou à ela: "My bestie, [Minha melhor amiga] amo ter você do meu ladinho", declarou.

Tratamento experimental nos Estados Unidos

No dia 2 de junho, Preta Gil surgiu a caminho de Washington, capital dos Estados Unidos, para uma nova avaliação médica. Isso porque a artista está no país desde o dia 12 de maio para passar por um tratamento experimental do câncer no intestino após esgotar as possibilidades no Brasil. Ela foi diagnosticada com o tumor em janeiro de 2023.

Preta participará de protocolos clínicos no país norte-americano especializados em terapias novas que estão em fase de testes. Preta foi avaliada por centros como o Virginia Cancer Institute, em Washington, e o Memorial Sloan Kettering Cancer Center, em Nova York.

