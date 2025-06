Preta Gil fala sobre queda de cabelo e especialista explica: 'Merece atenção'

Na luta contra o câncer, Preta Gil está nos Estados Unidos para uma nova fase de seu tratamento. A cantora já desabafou sobre queda de cabelo

Preta Gil (50) desembarcou em Washington, nos Estados Unidos, na última segunda-feira, 2, para realizar seu tratamento contra o câncer. A cantora sempre compartilha detalhes do diagnóstico e, no ano passado, falou sobre a queda de cabelo. Este é um efeito colateral bastante associado entre pacientes oncológicos que passam por quimioterapia. Para entender mais sobre o assunto, a CARAS Brasil entrevista Danielle Gitti - farmacêutica Esteta e Tricologista.

No ano passado, no mês de agosto, Preta Gil desabafou sobre a queda de cabelo: "As pessoas me perguntam muito sobre meu cabelo, se ele não vai cair e se eu não vou ficar careca. Ele está caindo, mas é uma perda parcial. Mas está caindo bastante", iniciou a cantora. A filha de Gilberto Gil (82) reforçou que essa não é sua maior preocupação: "Cabelo a gente coloca lenços e outras coisas e depois ele cresce”, afirmou.

Por que o cabelo cai durante o tratamento?

A queda de cabelo em pacientes com câncer é principalmente causada pelos tratamentos, como a quimioterapia. Segundo o INCA (Instituto Nacional do Câncer), a quimioterapia utiliza medicamentos para destruir as células doentes que formam um tumor ou se multiplicam desordenadamente.

Danielle Gitti, farmacêutica Esteta e Tricologista, com mais de 14 anos de experiência na área da saúde, especialista no tratamento de doenças do cabelo e do couro cabeludo, fala sobre a relação deste tratamento com o cabelo.

"Quimioterapia afeta células que se multiplicam rápido, incluindo os folículos capilares, mas a queda varia: Alguns medicamentos causam perda total (em tufos); outros reduzem apenas o volume e pode começar entre 2 a 4 semanas após o 1º ciclo", esclarece.

Volta ao normal?

A especialista menciona que nem toda quimio faz o cabelo cair, pois isso depende do tipo e dose dos remédios. E, normalmente, o volume capilar tende a retornar ao normal depois de um ano. Abaixo, Danille Gitti lista algumas dicas para cuidados durante este período.

Lavar com xampu suave e água morna;

Evitar escovação agressiva ou químicas (progressiva, tintura);

Usar chapéu ou lenço para proteger do sol

"Queda é comum, mas varia conforme o tratamento. Volta a crescer, mesmo que diferente no início, touca fria e cuidados suaves podem ajudar. Autoestima merece atenção e há soluções criativas! Como a Preta Gil mostrou, cada pessoa vive esse processo de um jeito. O importante é se permitir adaptações e lembrar que essa fase é passageira", finaliza a especialista.

