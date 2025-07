Preta Gil enfrentou menopausa durante tratamento e médica explica: 'Momento mais delicado'

A cantora Preta Gil passou por mudanças hormonais enquanto lutava contra o câncer; especialista detalha sobre tratamento da doença e menopausa

Durante a luta contra o câncer no intestino, Preta Gil (1974-2025) enfrentou não apenas os efeitos físicos da doença, mas também: a menopausa. A cantora, que faleceu no último domingo (20) aos 50 anos de idade, viveu essa fase de alterações hormonais enquanto seguia com força e transparência sua batalha contra o câncer.

No ano passado, a filha de Gilberto Gil (83) revelou detalhes sobre este momento de sua vida:"Durante meu tratamento, eu passei por uma menopausa que não foi nada fácil", disse em entrevista ao Fantástico no ano de 2024.

O que diz a especialista?

De acordo com Dra. Ana Paula Fonseca, médica ginecologista, esta fase pode causar uma “carga muito grande” no organismo feminino, principalmente durante o tratamento oncológico, que a paciente pode ficar mais fragilizada pelos efeitos colaterais da batalha contra o câncer.

"É um momento mais delicado e desafiador para a mulher. Durante o tratamento oncológico, especialmente em casos de quimioterapia ou radioterapia, é comum que ocorra uma falência ovariana precoce, que leva à menopausa induzida. Isso pode acontecer mesmo em mulheres jovens. O grande desafio é que esses sintomas surgem de forma abrupta, e em um período em que a mulher já está fragilizada emocional e fisicamente", disse.

A médica ainda destacou a necessidade de um olhar ampliado no cuidado com mulheres em tratamento oncológico. "Como nem todas podem fazer reposição hormonal devido ao tipo de câncer, precisamos buscar outras estratégias para aliviar os sintomas. Existem opções não hormonais, tanto medicamentosas quanto fitoterápicas, além de mudanças no estilo de vida que ajudam bastante", finaliza ao avaliar casos como da cantora Preta Gil.

