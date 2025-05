Preta Gil embarca para seguir tratamento de câncer nos Estados Unidos

A cantora Preta Gil chega de cadeira de rodas e usando máscara de proteção ao Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, nesta segunda-feira, 12; artista trata um tumor no intestino desde 2023

Nesta segunda-feira, 12, a cantora Preta Gil, de 50 anos, foi vista no Aeroporto Internaiconal de Guarulhos, em São Paulo, onde embarcará rumo aos Estados Unidos para seguir com o tratamento de câncer. A artista chegou ao local acompanhada de Marcello Azevedo e Malu Borges usando cadeira de rodas, e também, uma máscara de proteção.

Tratamento experimental no exterior

A viagem ao país deve-se ao tratamento oncológico de Preta, que trata um câncer no intestino desde 2023. Em março, durante participação no Domingão com Huck, da TV Globo, a artista já havia anunciado a nova etapa:

"No Brasil, já fizemos tudo o que podíamos. Agora minha chance de cura está no exterior, e é para lá que eu vou”, disse ela, que passou por por uma cirurgia de 21 horas para retirada de múltiplos tumores espalhados pelo corpo em dezembro de 2024.

No dia 7 de maio, Preta falou, novamente, sobre o tratamento no exterior: “Passei a última semana internada no Hospital Sírio-Libanês sob os cuidados da minha amada equipe médica! Já estou em casa e sempre cercada pelos meus amores! Sigo aqui me fortalecendo para semana que vem começar uma nova etapa do meu tratamento nos Estados Unidos!”, disse nas redes sociais.

Confira, abaixo, fotos de Preta Gil no Aeroporto nesta segunda-feira, 12:

Luta contra o câncer

Em janeiro de 2023, Preta Gil anunciou o diagnóstico de câncer no intestino. Após a retirada do tumor e do útero, ela recebeu alta médica após quase um mês internada e, no fim do ano, revelou que estava curada.

Entretanto, em agosto de 2024, Preta anunciou que havia retomado o tratamento oncológico pois o câncer havia retornado após um período de remissão.

Em dezembro de 2024, a artista foi submetida a uma cirurgia de 21 horas, na qual foi retirada parte do aparelho digestivo e do sistema linfático. Ela recebeu alta apenas em fevereiro de 2025.

Leia também: Preta Gil reúne amigos na véspera de viagem para iniciar novo tratamento contra câncer