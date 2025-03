Preta Gil detalha próximos passos de tratamento contra o câncer nos EUA

Liberada pelos médicos para curtir o Carnaval 2025, a cantora Preta Gil contou que retomará o tratamento contra o câncer em breve

A cantora Preta Gil não esconde o quanto está radiante por poder curtir o Carnaval 2025 diretamente de Salvador. A artista, que passou quase dois meses internada em um hospital após realizar uma cirurgia delicada em 2024, recebeu liberação médica para marcar presença na folia.

Em entrevista ao SBT Folia, Preta abriu o coração ao falar sobre a alegria em conseguir aproveitar a época festiva e aproveitou o momento para detalhar como serão os próximos passos de seu tratamento contra o câncer. Em breve, a famosa desembarcará nos Estados Unidos para iniciar as sessões de quimioterapia .

"Estar aqui foi uma luta muito grande. Lutei muito para estar aqui e fiquei muito feliz quando meus médicos liberaram. Isso aqui é cura para mim", declarou a cantora. "Eu estou no meio do tratamento e ainda tenho uma boa estrada. Vou para os Estados Unidos fazer quimioterapia e estou com a mesma esperança e fé. Não tenho outra opção a não ser lutar, lutar e lutar", acrescentou ela.

Na noite de sábado, 1, Preta Gil apostou em um vestido com estampa de oncinha com decote, recortes estratégicos e fenda na perna. O modelito deixou à mostra a cicatriz dela no abdômen.

A nova cicatriz é resultado da cirurgia de 21 horas que ela realizou em dezembro de 2024 para remover tumores do abdômen e colocar a bolsa de colostomia permanente. Sorridente, Preta Gil mostrou que se recupera bem e esbanjou alegria no carnaval.

A cirurgia delicada de Preta Gil

No programa Fantástico, da Globo, o público descobriu os detalhes do que aconteceu na cirurgia de Preta Gil. Os médicos precisaram tomar várias atitudes para ajudar a cantora a lutar contra o câncer.

A primeira atitude dos médicos foi remover seis novos focos de tumores que foram identificados no segundo semestre de 2024. Os focos de tumores eram: 4 deles no peritônio, que é a membrana que reveste o aparelho digestivo, e 2 no sistema linfático.

O segundo objetivo dos médicos envolveu a remoção de um bloco do aparelho digestivo, parte do sistema linfático e fizeram a reconstrução do ureter e de um pedaço da bexiga. Por fim, os médicos ainda colocaram a bolsa de colostomia definitiva no abdômen dela.

Depois da cirurgia, Preta Gil ficou 3 dias em coma induzido para se recuperar e também precisou de transfusões de sangue contra a anemia.

