Preta Gil desabafa sobre tratamento e especialista responde: 'Mais sensível'

Preta Gil está em tratamento nos Estados Unidos. A cantora deu detalhes sobre os cuidados com a pele enquanto enfrenta a doença

Desde o mês de junho, Preta Gil (51) está nos Estados Unidos para uma nova fase no seu tratamento contra o câncer. A cantora sempre compartilha detalhes do diagnóstico e, no ano passado, ela confessou ter bastante cuidado com a pele durante este período. Para entender mais sobre o assunto, a CARAS Brasil entrevista Danielle Gitti, farmacêutica Esteta e Tricologista.

Em novembro de 2024, a artista mostrou que fez um procedimento chamado laserterapia . À época, a filha de Gilberto Gil (83) deu detalhes: "Eu cuido da minha pele durante o tratamento. A gente sabe que a quimioterapia pode manchar a pele, e eu tenho tendência a ter melasma. A minha (pele) é babado, mas dá para fazer uns lasers", disse a apresentadora.

O que diz a especialista?

Danielle Gitti, farmacêutica Esteta e Tricologista com mais de 14 anos de experiência na área da saúde, responde que o tratamento oncológico pode causar alguns impactos na pele, por isso é importante os cuidados com esta região.

"Medicamentos como a quimioterapia e a radioterapia podem comprometer a barreira cutânea, deixando a pele mais sensível, ressecada, suscetível a manchas, alergias, descamações e até feridas. O couro cabeludo também sofre bastante, podendo apresentar oleosidade, coceira, queda capilar intensa ou alterações no crescimento dos fios. O tratamento oncológico afeta o organismo como um todo", declara.

Exige atenção

Segundo informações do INCA (Instituto Nacional do Câncer), alguns tratamentos contra o câncer podem ter impactos na pele. Abaixo, a especialista em tricologia, Danielle Gitti lista recomendações para pacientes oncológicos durante este período.

"Hidratação intensa e contínua: Tanto para a pele quanto para o couro cabeludo. Prefira hidratantes hipoalergênicos, sem perfume e com ativos calmantes como aveia, pantenol ou ceramidas"; "Proteção solar ampliada: Evitar exposição direta ao sol e aplicar filtro físico (com óxido de zinco, por exemplo), inclusive em áreas como o colo, pescoço e couro cabeludo"; "Evitar procedimentos agressivos: Como peelings, esfoliações, depilação com cera ou uso de ácidos potentes. A pele está mais frágil e suscetível a reações"; "Cuidados com o couro cabeludo: Mesmo durante a queda dos fios, manter o couro cabeludo limpo, hidratado e protegido é fundamental. Existem loções calmantes e higienizadores suaves próprios para esse momento"; "Atenção às unhas e mucosas: Hidratar mãos, pés e lábios, pois essas regiões também sofrem com ressecamento e fissuras"; "Acompanhamento profissional personalizado: A tricologia estética pode oferecer suporte complementar com protocolos de fortalecimento capilar, regeneração da pele e alívio dos sintomas mais comuns"

