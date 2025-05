Preta Gil desabafa sobre luta contra o câncer: 'Achei que não fosse suportar'

Em tratamento contra o câncer, a cantora Preta Gil mencionou a importância da fé e o amor de amigos e familiares após descoberta da doença

A cantora Preta Gil abriu o coração ao falar abertamente sobre sua batalha contra o câncer no intestino, diagnosticado em 2023. Após passar por exames de rotina na última semana, a artista se prepara para desembarcar nos Estados Unidos e dar seguimento ao tratamento da doença.

Em entrevista à 'Revista Ela', Preta comentou sobre sua fé e ressaltou que foi salva pelo amor de familiares e amigos, que sempre estiveram ao seu lado desde o início de tudo. "Em muitas horas, pensei: ‘Não vou aguentar...’. Achei que não fosse suportar tanta dor. Dor física, dor na alma, dor no coração ", declarou ela.

"É por isso que falo tanto sobre a importância da saúde mental. Não é fácil passar pelo que passei e continuar sorrindo, sendo positiva. Fui salva pela minha fé e pelo amor dos meus amigos e da minha família", acrescentou a cantora.

Ao longo do bate-papo, Preta Gil explicou que encara a exposição de sua luta contra o câncer como uma forma de ajudar outras pessoas que também passam pela mesma situação delicada. "Desde o início da minha luta contra o câncer, há dois anos e meio, fico buscando o propósito de estar passando por isso tudo", disse.

"Entendi bem cedo que um dos propósitos era levar informação e, com a minha história, fazer diferença na vida de outras pessoas. [...] Sei que fiz a escolha certa em dividir com as pessoas as minhas vulnerabilidades e meus sofrimentos. Mas com a cabeça erguida, como sempre foi, desde o começo", concluiu a artista.

Quando Preta Gil viajará para os Estados Unidos?

A cantora Preta Gil já tem data para desembarcar nos Estados Unidos. Ela viajará na próxima semana para reiniciar seu tratamento contra o câncer em um hospital no exterior.

Nas redes sociais, ela compartilhou uma mensagem após receber alta hospitalar em São Paulo e falou sobre a viagem tão aguardada. "Passei a última semana internada no Hospital Sírio-Libanês sob os cuidados da minha amada equipe médica!!!! Já estou em casa e sempre cercada pelos meus amores!!!! Sigo aqui me fortalecendo pra semana que vem começar uma nova etapa do meu tratamento nos Estados Unidos", afirmou.

