Em entrevista exclusiva à CARAS Brasil, a mentora Liza Rossi revela como a prática da Kabbalah impacta o sucesso, as emoções e a vida espiritual de quem busca propósito

A Kabbalah tem ganhado cada vez mais espaço entre os famosos e despertado curiosidade de quem busca uma vida mais alinhada e consciente. Madonna, Demi Moore e outras celebridades já declararam abertamente sua conexão com os princípios kabalísticos, mas afinal, por que essa filosofia tão antiga atrai tanta gente influente?

Em entrevista à CARAS Brasil, Liza Rossi, mentora, palestrante internacional e CEO da Escola Moderna de Mistérios, explicou que a Kabbalah é, acima de tudo, um estudo sobre viver de forma plena e com propósito. “Ao invés de ser refém do acaso, você escolhe participar da manifestação do seu propósito”, afirmou.

O que é a Kabbalah?

Para Liza, a Kabbalah funciona como uma lente que revela onde estamos em desequilíbrio e o que está nos impedindo de alcançar nosso máximo potencial. E não se trata de algo distante ou inacessível. “Ela é aberta a qualquer pessoa que sente o chamado de olhar para dentro e está pronta para começar essa jornada de limpar o velho e abrir espaço para o novo.”

Mais do que uma prática espiritual, a Kabbalah traz ferramentas práticas para o cotidiano. Liza cita os “quatro mundos”, uma fórmula que pode ser aplicada em qualquer área da vida para gerar abundância, clareza e equilíbrio emocional. "Kabbalah é sobre manifestar de forma consciente. Existe uma fórmula chamada “os quatro mundos” que a maioria dos livros só ensina a teoria, mas podemos aplicar em tudo na vida. É sobre viver em abundância. É escolher sacrificar o que está te atrapalhando para ir além do que você imagina ser possível", disse ela.

Famosos e a busca por propósito

A lista de celebridades que mergulharam nesse universo só cresce. Madonna, Demi Moore e outras estrelas de Hollywood já destacaram o impacto da filosofia em suas rotinas. Para Liza, isso tem uma explicação: “Muitas pessoas que alcançaram a fama batalharam para chegar lá. Quando almejamos algo grande na vida trabalhamos para isso. A Kabbalah te dá as ferramentas para você limpar os obstáculos e focar nas conquistas. Os famosos sabem que precisam de um guia, um coach, para expandir além do lugar comum. A Kabbalah ajuda a limpar os obstáculos e focar nas conquistas.”

"É uma fórmula testada e guardada à sete chaves que ajuda a conectar com a essência de quem você é. Quando estamos vivendo nosso propósito não tem como não fazer bem feito e alcançar sucesso e alegria. É sobre viver a nossa verdade. Você já viu um famoso no palco por exemplo, normalmente podemos ver a ALMA daquela pessoa e ao mesmo tempo a experiência toca a nossa alma", afirmou.

Ela ainda completou: "Tanto a fama quanto o poder trazem responsabilidades gigantescas. Uma pessoa que está nos holofotes está brilhando o que tem dentro dela. Todos nós podemos ver, quando é bom e quando não é. A Kabbalah ajuda a manter o alinhamento com a LUZ, com a beleza, com tudo o que é bom; e quando recebemos essa Luz podemos compartilhar. Uma pessoa só compartilha aquilo que tem; quando a pessoa é negativa, ela compartilha a negatividade, ou ansiedade, ou estresse; por isso a importância de escolhermos as nossas filosofias ou conhecimentos".

Os pilares da transformação

Entre os princípios mais marcantes da Kabbalah está o conceito da Luz. “É sobre discernir o que está contribuindo para a nossa vida e o que está atrapalhando. Observamos os frutos do que estamos fazendo com nosso tempo e energia.”

Outro conceito poderoso é o de “receber para compartilhar”. Liza explica que aquilo que cultivamos dentro de nós é o que oferecemos ao mundo. Por isso, é fundamental escolher com o que queremos nos alinhar: amor, alegria ou negatividade.

"A Kabbalah é o mapa de manifestação. Limpamos tudo o que está bloqueando o caminho para termos clareza, força e equilíbrio para conquistar uma vida de sucesso, relacionamentos saudáveis e alegria", refletiu.

Um ensinamento para levar para a vida

Se pudesse compartilhar apenas um princípio com o mundo, Liza é clara: "Nós somos deuses, somos filhos de Deus. Tudo é possível, existem infinitas possibilidades disponíveis a todos. Kabbalah é um caminho, uma ferramenta para limpar o que não somos e assim expressar o potencial de quem somos. Já imaginou viver em um mundo onde todos têm respeito e admiração uns pelos outros, um mundo de amor e alegria?".