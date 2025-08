Poliana Rocha mostra novo ciclo de tratamento para controlar doença

A influenciadora digital Poliana Rocha realizou em São Paulo um ciclo do tratamento 360º para enxaqueca, o mesmo feito por sua ex-nora, Virginia

Poliana Rocha, esposa do cantor sertanejo Leonardo, realizou nesta quarta-feira, 6, mais um ciclo do tratamento 360º para enxaqueca, em uma clínica de São Paulo.

A influenciadora digital iniciou esse ano o tratamento com a neurologista Thaís Villa, especialista no diagnóstico e tratamento da doença. Ela foi motivada pela empresária, apresentadora e influenciadora digital Virginia Fonseca, ex-esposa de Zé Felipe.

A ex-nora de Poliana está sob cuidados da doutora e "estabilizada da doença, com o controle de sintomas e crises da enxaqueca", segundo a neurologista. Virgínia completará um ano de tratamento em outubro próximo.

Como parte do tratamento, Poliana também fará consulta com a nutricionista Andreia Oliveira. O acompanhamento é fundamental principalmente para orientar o paciente sobre a importância de "retirar" alimentos estimulantes da rotina, que estimulam ainda mais o cérebro hiperexcitado característico da pessoa com enxaqueca.

Poliana também fará aplicações de toxina botulínica e de injeção do medicamento Ajovy para a manutenção do controle de crises. Thaís Villa explica que o Ajovy (nome genérico: fremanezumabe) é um medicamento específico para o tratamento da enxaqueca com função de prevenir que as crises aconteçam e melhorar os sintomas globais da doença, com melhoria também dos sintomas relacionados ao sono, ao humor e à performance cognitiva. O medicamento é administrado por injeção subcutânea, que pode ser aplicada tanto mensalmente como a cada três meses.

A influenciadora digital mostrou nos Stories o momento em que a injeção estava sendo aplicada. Ela aparece deitada, enquanto o médico realizava o procedimento. "Parte do tratamento", escreveu na legenda.

Poliana Rocha tratamento da enxaqueca - Foto: Instagram

Poliana Rocha reage a comentário sobre se sentir perdida

A esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha, abriu uma caixinha de perguntas nos stories de seu perfil. Ao ser questionada por uma seguidora que disse se sentir perdida, ela deu um conselho sobre qual seria o primeiro passo para sair dessa situação.

"Me sinto perdida, qual o primeiro passo?", escreveu a pessoa. E Poliana respondeu: "Você precisa se encontrar, conectar realmente com sua essência e só assim, vc decide sua direção!!!! Sair procurando qualquer caminho é o que a maioria das pessoas fazem, mas acabam se frustrando!!! Por isso é importante, você silenciar o mundo de fora e voltar se pra dentro".

E seguiu com seu conselho: "Se perguntar... O que eu gosto? O que me faz bem? Onde deixei minha alegria? O que estou sentindo? O que está me machucando? O que eu preciso agora? Só depois disso vem o segundo passo: dar um pequeno movimento na direção mesmo, que ainda não saiba qual é o destino final. Deu para entender????".

