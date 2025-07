Pode visitas nos primeiros dias? Pediatra comenta caso de filha de Neymar: 'Todo cuidado é pouco'

Em entrevista à CARAS Brasil, o médico Miguel Liberato orienta sobre visitas e higiene nos primeiros dias de vida de Mel, filha de Neymar Jr

A pequena Mel, segunda filha de Neymar Jr. com Bruna Biancardi, nasceu no início deste mês e, como todo recém-nascido, exige uma série de cuidados essenciais, especialmente nos primeiros dias de vida. A chegada da bebê despertou uma dúvida comum entre muitas famílias: é seguro receber visitas logo após o nascimento?

Para esclarecer essa questão, a CARAS Brasil conversou com o pediatra Miguel Liberato, que reforçou a importância de cuidados rigorosos nessa fase delicada. Segundo o especialista, o momento exige atenção redobrada com o sistema imunológico do bebê e a exposição a possíveis infecções.

Quais os cuidados com recém-nascido?

O médico destaca que as defesas do organismo de um recém-nascido ainda estão em formação, o que os torna mais vulneráveis.

"O controle das visitas é fundamental na proteção do recém-nascido. Nessa fase, a defesa do organismo ainda é menor, o que deixa esses bebês mais suscetíveis a infecções de um modo geral", afirma o pediatra.

Liberato orienta que os pais limitem o contato a pessoas muito próximas e adotem medidas simples, mas eficazes, para preservar a saúde do bebê.

"Portanto, todo cuidado é pouco nessa fase. O ideal é limitar as visitas aos familiares mais próximos, sempre com higiene das mãos e, se possível, com máscaras. Deve-se evitar ao máximo visitas nos primeiros dias, pois além de colocar a criança em risco, é um período de adaptação para mãe e para criança, além de ser uma fase crucial para o início da amamentação, que pode ser muito complexa", alerta.

Outro ponto crucial destacado pelo especialista é a saúde dos visitantes. Mesmo sintomas considerados leves podem representar perigo: "Também é importante garantir que o visitante não está apresentando nenhum sintoma, por mais que brando que seja, como apenas um nariz escorrendo ou entupido", completa o pediatra.

