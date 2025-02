Personal de Shakira revela dieta e treino da cantora para manter boa forma

A cantora colombiana Shakira, de 48 anos, esbanja energia e físico esbelto durante a turnê mundial Las Mulheres Ya No Lloran, que acontece no Brasil

A cantora colombiana Shakira está na turnê mundial Las Mulheres Ya No Lloran com shows pelo Brasil no Rio de Janeiro e em São Paulo, que depois, seguirá para o Peru, Colômbia, Chile, Argentina e México. Aos 48 anos, a musa segue esbanjando energia e boa forma em suas apresentações. E, para acabar com o mistério, a personal trainer de Shakira, Anna Kaiser, contou ao tabloide E! News, em 2017 e 2023, detalhes da alimentação e treino da famosa.

Alimentação

Anna contou que Shakira possui uma alimentação repleta de vegetais frescos, frutas que não geram picos rápidos de glicose no sangue e sopas. Ela também come proteínas em todas as refeições para manter a energia alta e construir massa magra. No café da manhã, a cantora se alimenta de ovos e um smoothie, e durante o dia e no jantar, inclui peixe, vegetais e uma salada variada de folhas.

Kaiser disse ainda que inclui na dieta shakes e panquecas de proteína e laranjas cortadas em fatias, que Shaki cobre com açafrão e canela. "A ideia é tornar a alimentação divertida, diferente e também se preocupar com a apresentação", contou.

A personal trainer revelou que, à tarde, elas costumam preparar sopas, como de alcachofra, alho-poró com berinjela, cenoura e gengibre. Às vezes, pepinos com limão e sal são servidos como acompanhamento."Às quatro horas, quando as pessoas estão desejando cafeína e um biscoito, a sopa é uma ótima opção porque ela te enche e parece uma refeição, então pode te manter até o jantar, mas não é muito calórica", explicou.

Shakira adora doces e, após "sofrer" por ficar sem chocolate, Kaiser encontrou alternativas para matar essa vontade. "Por exemplo, fazemos um bolo de arroz coberto com cacau, ou metade de uma barra de proteína, ou até um chá de chocolate com algumas frutas desidratadas, que parece uma sobremesa. A ideia é se permitir experimentar diferentes opções em pequenas quantidades e sempre manter os alimentos o mais frescos possível."

Treinos

Shakira cuida do seu corpo com exercícios de cardio (para aumentar a resistência) e de força (para fortalecer os músculos). A cada duas a quatro semanas, a cantora muda os exercícios para continuar desafiando o corpo. Ela foca especialmente na região do abdômen e do core (que inclui a barriga, lombar e pelve). A ideia é garantir que ela tenha energia e força para fazer longos shows e passar por uma turnê de meses.

Shakira também adora dançar, o que fica claro nas suas apresentações no palco. Fora dos shows, ela também dança bastante para manter seu corpo definido.

A cantora latina também gosta muito de nadar, especialmente à noite. Segundo sua personal trainer, a natação ajuda bastante: "Depois do treino, ela dorme muito bem e se sente ótima no dia seguinte. Além disso, nadando, o corpo continua suando e eliminando a água que fica retida no organismo", explicou.

