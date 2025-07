Pedro Scooby surge com o rosto inchado e explica o que aconteceu

O ex-BBB e surfista Pedro Scooby apareceu com o rosto visivelmente inchado em uma publicação nas redes sociais e explicou o que aconteceu

O ex-BBB e surfista Pedro Scooby apareceu com o rosto visivelmente inchado em uma publicação nas redes sociais. Após receber perguntas de seguidores, ele decidiu tranquilizar os fãs neste sábado, 19, e explicou o motivo do inchaço, que atingiu a bochecha e o olho do mesmo lado do rosto.

"Não vai dar pra responder todo mundo. Todo mundo me perguntando. Não foi nada demais, não. Foi uma limpeza que eu estava fazendo no dente e deu uma reação no canal da... da saliva, sei lá, onde sai a saliva", detalhou ele.

E ele garantiu que já está tudo bem. "Teve reação, ontem ficou inchadão e hoje estou com uma bochechinha de leve. Tranquilo, saindo já. Obrigado pela preocupação", complementou.

Pedro Scooby mostra o rosto inchado - Foto: Reprodução/Instagram

Como é a relação de Pedro Scooby com Luana Piovani?

Recentemente, Pedro Scooby falou sobre os atritos que teve com a ex-mulher, a atriz Luana Piovani, por causa da criação dos filhos. Em entrevista no quadro Em Pé com Fernanda Gentil, no YouTube, ele comentou sobre o lado ruim da fama e relembrou a repercussão de seu conflito com a ex.

“Eu tive um problema grande com a mãe dos meus filhos e isso se tornou público. Na verdade, era um problema normal. Pais separados pensam diferente e, em algum momento, eles conflitam e vão tentando se acertar, como a gente esta se acertando cada vez mais. A mídia transforma isso em uma bola de neve muito maior”, desabafou.

Vale lembrar que Pedro e Luana tiveram 3 filhos: Dom, Bem e Liz. Hoje em dia, Dom vive com o pai no Rio de Janeiro e os gêmeos estão com a mãe em Portugal.

