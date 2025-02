Pedro Sampaio compartilha fotos no hospital após passar por cirurgia

O cantor Pedro Sampaio usou as redes sociais na manhã desta terça-feira, 18, para dar detalhes da cirurgia que passou no joelho

O cantor Pedro Sampaio usou as redes sociais nesta terça-feira, 18, para falar sobre sua saúde. Após romper o ligamento do joelho durante um show, ele contou que realizou uma cirurgia e garantiu que logo está de volta aos palcos. Recentemente, ele anunciou que, devido ao agravamento de seu quadro, ficará fora do Carnaval 2025.

Ao compartilhar imagens no hospital, ele escreveu: "A cirurgia foi um sucesso! Operei o ligamento do meu joelho (LCA) e deu tudo certo! Obrigado a todos que torceram por mim! Agora eu preciso focar na fisioterapia para recuperar 100% e voltar ainda mais forte! Obrigado ao meu cirurgião e toda sua equipe!

Não se preocupem, logo logo estarei de volta aos palcos. Amo vocês", declarou.

Nos comentários, os internautas desejaram melhoras. "Ja ja estará pulando nos palcos, te amo!", declarou um. "Melhoras. Que Deus te proteja e te Abençoe", desejou outro. "Uma excelente recuperação Pedrinho! Estamos com saudades", escreveu uma terceira pessoa.

Como Pedro Sampaio rompeu o ligamento?

Segundo informações do portal Quem, o artista estava em cima de uma estrutura metálica com os dançarinos e deu um pulo para descer para um degrau mais baixo. Nesse momento, caiu deitado no chão e machucou o joelho. Ele chegou a ser carregado para fora do palco com a ajuda dos dançarinos.

Momentos depois, voltou, novamente com apoio dos bailarinos, para se sentar em uma cadeira e continuar com a apresentação. Com isso, terminou seu show com o joelho imobilizado. Após o acontecido, ele garantiu que estava bem e sua agenda de shows seguiria normal. Dias depois, publicou um vídeo em seu perfil no Instagram explicando que a situação se agravou e precisou antecipar a data da sua cirurgia.

