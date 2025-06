Pediatra explica impactos de doença do filho de Marília Mendonça: 'É complexa'

Em entrevista à CARAS Brasil, pediatra Miguel Liberato analisa o caso de Leo Huff e explica os impactos físicos e emocionais do diagnóstico precoce

O pequeno Leo MendonçaHuff, de 5 anos, filho da cantora Marília Mendonça e do cantor Murilo Huff, convive com o diagnóstico de diabetes tipo 1 desde os dois anos de idade. Três meses após a perda da mãe, ele iniciou uma rotina regrada com acompanhamento médico, uso de sensor de glicose e alimentação controlada em Goiânia.

Em entrevista para a CARAS Brasil, o pediatra Miguel Liberato analisou o caso e explicou os desafios físicos e emocionais enfrentados por crianças diagnosticadas com a doença autoimune.

Diagnóstico precoce e impacto familiar

Receber o diagnóstico de uma doença crônica e sem cura ainda na infância é sempre um desafio — tanto para a criança quanto para seus cuidadores: “Toda vez que falamos de uma doença crônica, que não tem cura, é sempre um choque. Ainda mais se tratando de uma criança”, destacou o especialista.

Segundo o médico, o tratamento do diabetes tipo 1 exige um cuidado contínuo, incluindo medicamentos via oral e aplicações diárias de insulina: “No caso do diabetes tipo 1, o diagnóstico é para a vida toda e vem acompanhado de um tratamento que é feito com remédios para tomar via oral e por injeções subcutâneas diárias”, explicou.

Além disso, o apoio de uma equipe especializada faz toda a diferença no bem-estar da criança: “É necessário que uma equipe multidisciplinar esteja engajada desde o início, com médico endocrinologista pediátrico, nutricionista, psicólogo, enfermeiros, entre outros”, completou.

Estresse pode influenciar no aparecimento da doença?

O caso de Léo chamou atenção do público pela possibilidade de associação entre o estresse emocional e o surgimento da diabetes. Há, de fato, alguma relação?

De acordo com Miguel Liberato, o diabetes tipo 1 envolve múltiplos fatores: “O diabetes tipo 1 é uma doença complexa, na qual fatores genéticos, estresse físico, infecções virais e até mesmo fatores psicológicos podem estar ligados à abertura do quadro”, afirmou o pediatra.

