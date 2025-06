Paula Burlamaqui conta como está sua recuperação após cirurgia: 'Não sinto'

A atriz Paula Burlamaqui compartilhou como está sua recuperação após passar por uma cirurgia na região do quadril. Leia mais!

A atriz Paula Burlamaqui compartilhou como está sua recuperação após uma cirurgia no quadril, realizada em agosto do ano passado, por causa de um desgaste provocado pela artrose. Em entrevista à coluna Play, do jornal O Globo, neste domingo, 22, ela contou que está bem e não sente mais dores.

"Eu estou plenamente bem, sem dor nenhuma. Não sinto minha perna com a mesma força da outra. É uma diferença brutal, mas não sinto mais dor. Acho que isso é o mais importante, a qualidade de vida, né. Estou voltando aos exercícios físicos. Fazia todos os dias, mas agora estou indo três dias por semana, e agora gravando vai ser quando der", contou ela, que se prepara para voltar ao ar na novela Êta Mundo Melhor.

Por que Paula Burlamaqui fez cirurgia?

Em um vídeo compartilhado nas redes sociais, ela contou que precisou ser operada na região do quadril por causa de um desgaste em decorrência da artrose. A estrela tentou se recuperar apenas com fisioterapia, mas a cirurgia se fez necessária. "Tive um desgaste no meu quadril... Eu fiquei tentando fazer fisioterapia, pegar leve, não sei o quê, mas... Agora é aquele momento daquela camisola linda que você bota para operar, coisa mais linda do planeta essa camisola. Pelo amor de Deus, né meu amor?", disse ela no vídeo.

Na legenda, ela declarou: "Encarando a vida como ela é, operando o meu quadril direito que estava com uma artrose avançada. Deu tudo certo! Agora é só recuperar bem! Obrigada a todas as mensagens de carinho e amor que recebi".

