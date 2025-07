Patrícia Ramos revela que adoeceu tentando emagrecer e especialista faz alerta: 'Está por trás'

Patrícia Ramos conta detalhes do processo de emagrecimento e recebe alerta de especialista

O relato sincero de Patrícia Ramos (25) sobre sua jornada com o próprio corpo e a alimentação ganhou força nas redes sociais e acendeu o alerta para os perigos escondidos por trás da busca por um padrão estético. A influenciadora revelou que chegou a adoecer durante o processo de emagrecimento, imersa em uma rotina de contagem obsessiva de calorias e dietas extremamente restritivas. “Hoje eu não conto caloria. Hoje eu vivo em paz”, declarou, com a voz embargada.

Em entrevista à CARAS Brasil, a psicanalista Bruna Abrão, referência em neuroemagrecimento, destaca que o desabafo de Patrícia escancara um problema que atinge milhares de mulheres: a transformação da alimentação em um campo de punição. Ela afirma que o adoecimento relatado pela influenciadora está longe de ser um caso isolado.

“Quando Patrícia diz que ficou doente, isso não é exagero. Muitas mulheres entram em ciclos de controle alimentar tão rígidos que desenvolvem quadros de ansiedade, compulsão e até depressão. O corpo vira um campo de batalha", explica.

De acordo com Bruna, tentar alcançar padrões estéticos inalcançáveis cobra um preço alto da mente. A especialista reforça que não se trata de força de vontade, como muitos acreditam, mas de uma sobrecarga emocional silenciosa e destrutiva.

“Não é sobre força de vontade, e sim sobre o quanto a mente está sendo oprimida por cobranças externas e internas. Quando a alimentação vira um campo de punição, a saúde emocional é a primeira a sofrer", diz.

A especialista vê nos relatos como o de Patrícia uma oportunidade valiosa para ampliar o debate sobre a cultura do emagrecimento a qualquer custo. Para ela, o impacto da fala vai além do corpo. “Ela mostra que não é sobre números na balança, mas sobre bem-estar. A paz que ela diz ter encontrado vem do autoconhecimento, da reconciliação com o próprio corpo.”

Bruna também aponta que o processo de neuroemagrecimento pode ser uma chave importante nesse reencontro com a saúde. “Quando a mente entende o que está por trás das compulsões, das cobranças e da culpa, o corpo pode finalmente respirar. Emagrecer, se for o caso, vira consequência, e não imposição", finaliza.