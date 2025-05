Patrícia Poeta passa por cirurgia após receber diagnóstico: 'Indicação era essa'

A apresentadora Patrícia Poeta compartilhou que passou por uma cirurgia na madrugada deste sábado, 24. Saiba o que aconteceu

A apresentadora Patrícia Poeta passou por uma cirurgia para tratar uma sinusite crônica. Em uma publicação nas redes sociais, na tarde deste sábado, 24, ela contou que o procedimento já estava programado e foi realizado durante a madrugada.

Na publiacação, ela compartilhou uma foto de sua mão com a pulseira do hospital. "Hoje, de madrugada, passei por uma cirurgia que já estava programada pra acontecer.Convivi muitos anos com uma sinusite crônica, cuja a indicação era essa", relatou.

E complementou dizendo que a recuperação é rápida. "Confesso que levei um tempo pra me encorajar a fazê-la. Graças à equipe médica que me acompanhou estou bem. Me recuperando agora para segunda-feira estar de volta ao batente. Beijo grande pra todos e bom fds".

Nos comentários, a apresentadora da Globo receber o carinho dos fãs e de famosos. "Melhoras!", desejou a atriz Juliana Paiva. "Já, já a gente tá comendo brigadeiro e churrasco de novo por aí!", escreveu Paloma Poeta. "Saúde, querida", desejou a cantora Fafá de Belém.

O diagnóstico de Patrícia Poeta

Em recente entrevista à CARAS Brasil, o Dr. Guilherme Scheibel, médico especialista em otorrinolaringologia, explicou que a sinusite, ou rinossinusite, é uma condição inflamatória que acomete simultaneamente o nariz e os seios da face. A causa pode ser infecciosa (viral ou bacteriana), alérgica ou até relacionada a fatores da anatomia do nariz.

"Na prática, o paciente pode apresentar sintomas como congestão nasal, sensação de pressão ou dor na face, secreção nasal espessa e, em alguns casos, dor de cabeça e fadiga. É uma condição bastante comum e que, quando recorrente ou mal tratada, pode impactar significativamente a qualidade de vida", explicou.

"Essa inflamação compromete o funcionamento adequado da mucosa nasal e pode dificultar a drenagem natural das secreções, criando um ambiente propício para infecções", afirmou ainda o otorrinolaringologista.

