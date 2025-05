Patrícia Poeta fala sobre recuperação após cirurgia: 'Médico me liberou'

A apresentadora Patrícia Poeta passou por uma cirurgia para tratar uma sinusite crônica na madrugada do último sábado, 24

A apresentadora Patrícia Poeta passou por uma cirurgia para tratar uma sinusite crônica na madrugada do último sábado, 24. Após o procedimento, que já estava programado, ela voltou ao comando do Encontro, na Globo, na manhã desta segunda-feira, 26, e contou que está se recuperando bem.

"Começo sentadinha. No sábado de madrugada eu operei de uma sinusite. O médico me liberou para trabalhar, graças a Deus, mas sem fazer esforço e sem pegar peso. Então, hoje eu vou ficar um pouco mais calminha — e essa semana também. Mas, na semana que vem, eu volto no 220, garantiu.

Em uma publicação nas redes sociais, na tarde de sábado, ela compartihou que realizou o procedimento. "Hoje, de madrugada, passei por uma cirurgia que já estava programada pra acontecer.Convivi muitos anos com uma sinusite crônica, cuja a indicação era essa", relatou.

E complementou dizendo que a recuperação é rápida. "Confesso que levei um tempo pra me encorajar a fazê-la. Graças à equipe médica que me acompanhou estou bem. Me recuperando agora para segunda-feira estar de volta ao batente. Beijo grande pra todos e bom fds".

O diagnóstico de Patrícia Poeta

Para entender melhor o diagnóstico da apresentadora, a CARAS Brasil conversou com a pneumologista Maria Cecília Maiorano. De acordo com a médica, a sinusite crônica que atingiu Patrícia Poeta é uma inflamação persistente que acomete os seios da face, região que abrange as cavidades próximas ao nariz, aos olhos e atrás da testa. "Ela acontece quando essas cavidades ficam obstruídas, dificultando a drenagem do muco e favorecendo a inflamação e a infecção."

E a especialista listou os principais sintomas da condição:

Nariz entupido ou escorrendo;

Dor ou pressão na face;

Dor de cabeça;

Redução ou perda do olfato e tosse, especialmente à noite.

