Patrícia Poeta comenta sobre recuperação após cirurgia: 'Me cuidando bastante'

Após passar por uma cirurgia, a apresentadora Patrícia Poeta contou em uma publicação nesta quarta-feira, 28, como está seu processo de recuperação

A apresentadora Patrícia Poeta passou por uma cirurgia para tratar uma sinusite crônica na madrugada do último sábado, 24. Após o procedimento, ela contou em uma publicação nas redes sociais nesta quarta-feira, 28, como está seu processo de recuperação e afirmou que já se sente melhor.

"Não tem aquela frase: “ reage, coloca um cropped?!” Os meus amigos e colegas da TV dizem que “reajo” quando coloco batom vermelho… Quando uso ele, é sinal de que estou começando a voltar ao normal…rs. Eles me conhecem bem…Que bom", iniciou ela na legenda da publicação.

E complementou: "Tô me sentindo melhor, mesmo! Me recuperando bem e me cuidando bastante também. Trabalhando cedinho, mas indo pra casa logo depois pra repousar. Quero ficar 100% o quanto antes! Obrigada, seu Antônio pelo exemplo de cuidado com a saúde hoje no Encontro".

Por fim, mando um recado para o ator Renato Goes, que marcou presença no programa da Globo. "E obrigada, Renato Goes, por ter achado um tempinho na agenda intensa de gravações pra vir conversar com a gente! Arrase mais e mais com o Ivan de “ Vale Tudo”. Dá um beijo na sua linda família! Até amanhã, pessoal!! Seguimos por aqui firmes e fortes! A gente enverga, mas não quebra…"

O diagnóstico de Patrícia Poeta

Para entender melhor o diagnóstico da apresentadora, a CARAS Brasil conversou com a pneumologista Maria Cecília Maiorano. De acordo com a médica, a sinusite crônica que atingiu Patrícia Poeta é uma inflamação persistente que acomete os seios da face, região que abrange as cavidades próximas ao nariz, aos olhos e atrás da testa. "Ela acontece quando essas cavidades ficam obstruídas, dificultando a drenagem do muco e favorecendo a inflamação e a infecção." Leia a entrevista completa aqui!

