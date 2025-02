Papa Francisco sofre piora repentina em sua saúde: ‘Crise’

Internado na Itália, Papa Francisco sofre uma crise de broncoespasmos e piora no quadro respiratório, diz o novo boletim médico do Vaticano

O Papa Francisco teve uma piora repentina em seu quadro de saúde nesta sexta-feira, 28. De acordo com o novo boletim médico do Vaticano, o pontífice sofreu um agravamento em seu quadro respiratório e iniciou a ventilação mecânica não invasiva.

De acordo com o documento, o papa teve uma crise isolada de broncoespasmo e episódio de vômito com inalação. Com isso, sua condição respiratória piorou. O prognóstico dele segue reservado.

"O Santo Padre, depois de uma manhã alternada de fisioterapia respiratória com oração na capela, apresentou esta tarde um ataque isolado de broncoespasmo que, no entanto, determinou um episódio de vômitos por inalação e um agravamento repentino do quadro respiratório. O Santo Padre foi prontamente aspirado e iniciado em ventilação mecânica não invasiva, com boa resposta nas trocas gasosas. O Santo Padre permaneceu sempre vigilante e orientado, colaborando nas manobras terapêuticas. O prognóstico, portanto, ainda é reservado. De manhã ele recebeu a Eucaristia", informaram.

Francisco não tem previsão de alta hospitalar. Ele está internado desde o dia 14 de fevereiro, quando foi hospitalizado com quadro de bronquite e foi diagnosticado com pneumonia.

Mensagem do Papa Francisco

Neste último domingo, 23, o Papa Francisco se pronunciou pela primeira vez sobre sua internação. O pontífice está há mais de uma semana em um hospital de Roma, na Itália, recebendo tratamento para problemas respiratórios. Em uma mensagem divulgada pelo Vaticano, ele expressou sua gratidão pelo apoio dos fiéis durante sua recuperação e afirmou estar confiante de que o tratamento trará resultados positivos.

"De minha parte, continuo confiante a internação na Policlínica Gemelli, realizando os tratamentos necessários; e também o repouso faz parte da terapia! Agradeço de coração aos médicos e ao profissionais de saúde deste Hospital pela atenção que me dispensam e pela dedicação com que prestam seu serviço aos doentes", iniciou.

E completou: "Nestes dias, recebi muitas mensagens de afeto e fiquei particularmente tocado pelas cartas e pelos desenhos das crianças. Obrigada por essa proximidade e pelas orações de conforto que recebi do mundo inteiro! Confio todos à intercessão de Maria e peço que rezem por mim".

