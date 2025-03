Papa Francisco apresentou 'dois episódios de insuficiência respiratória', atualiza Vaticano

Novo boletim médico informou que o Papa Francisco teve crises respiratórias e precisou de ventilação mecânica não invasiva

O estado de saúde do Papa Francisco foi atualizado nesta segunda-feira, 3. Segundo informações divulgadas pelo Vaticano nas redes sociais, o pontífice enfrentou duas crises de insuficiência respiratória e precisou recorrer à ventilação mecânica não invasiva . Também foram realizados procedimentos médicos para remover o acúmulo de muco nos pulmões.

De acordo com o comunicado, o líder da Igreja Católica sofreu broncoespasmos devido ao excesso de muco endobrônquico, o que levou à necessidade de duas broncoscopias para a remoção das secreções. Essa condição provoca contração dos músculos dos brônquios, dificultando a respiração e gerando o chamado "chiado no peito" ou sibilo.

Também foi informado que o Papa permaneceu consciente e colaborativo durante todo o processo. No entanto, o Vaticano optou por não divulgar detalhes sobre seu prognóstico, conforme informado no boletim médico desta segunda-feira, 3.

Internado desde 14 de fevereiro com quadro de bronquite que evoluiu para uma pneumonia nos dois pumões, o Papa Francisco não tem previsão de alta hospitalar.

Vale lembrar que o problema respiratório já havia sido identificado na última sexta-feira, 28, mas não houve novas crises durante o fim de semana.

Veja o comunicado na íntegra:

Vaticano atualiza quadro de saúde de Papa Francisco. Foto: Reprodução/Instagram

Pontífice do 'fim do mundo'

Em março de 2013, o cardeal argentino Jorge Mario Bergoglio foi eleito como Papa após a renúncia de Bento XVI. Ao assumir o posto, ele escolheu ser conhecido pelo nome de Papa Francisco, mas também chegou a ser chamado de Papa do Fim do Mundo. Saiba o motivo do apelido inusitado:

Durante o seu primeiro discurso como líder da Igreja Católica, o Papa Francisco surpreendeu a multidão de fiéis na Basílica de São Pedro com uma brincadeira sobre sua origem. “Irmãos e irmãs, boa noite! Vós sabeis que o dever do Conclave era dar um bispo a Roma. Parece que meus irmãos cardeais tenham ido buscá-lo quase ao fim do mundo… Eis-me aqui!”, brincou.

A referência dele ao fim do mundo lhe rendeu o apelido de ‘papa do fim do mundo’. Isso porque ele é natural da Argentina , país da cidade de Ushuaia, que é conhecida como a cidade do fim do mundo porque é a que está mais ao sul do planeta.

