Pancreatectomia robótica: Entenda a cirurgia realizada por Edu Guedes

Com câncer no pâncreas, Edu Guedes foi submetido a uma pancreatectomia robótica para retirada do tumor; entenda o procedimento

Edu Guedes passou por uma cirurgia delicada no último sábado, 5, para retirar um tumor no pâncreas. O chef de cozinha e apresentador foi submetido a uma pancreatectomia robótica no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, com o Dr. Marcelo Bruno.

O procedimento escolhido, que durou cerca de seis horas, consiste na retirada parcial ou total do pâncreas, órgão responsável pela produção de enzimas digestivas e hormônios importantes, como a insulina. A operação, minimamente invasiva, é feita com o auxílio de um braço robótico, manuseado por um cirurgião habilitado.

Em entrevista ao 'Terra', o médico oncologista Jefferson Pimenta explicou que as complicações associadas à pancreatectomia robótica são menores em comparação à cirurgia convencional. De acordo com informações da RedeTV!, divulgadas na última segunda-feira, 7, " Edu passou bem a noite, está estável e evoluindo de forma positiva ".

A doença foi descoberta por uma infecção causada por um cálculo renal, que é popularmente conhecido como pedra nos rins. Edu Guedes fez uma cirurgia de emergência para remover o cálculo e, pouco depois, passou por mais exames.

Os médicos, então, descobriram o câncer no pâncreas. O apresentador, por sua vez, foi submetido a uma nova cirurgia, desta vez para remover o tumor, e segue em recuperação.

Como fica o programa de Edu Guedes durante o tratamento?

A direção da RedeTV! já definiu como fica o programa Fica com a Gente com ausência do apresentador Edu Guedes, que foi afastado da atração após ser diagnosticado com câncer no pâncreas. No último sábado, 5, ele passou por uma cirurgia no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, para retirada de nódulos.

De acordo com informações da coluna Play, do jornal O Globo, o chef Eduardo Gomes Lima, que ficou no lugar de Edu Guedes na segunda-feira, 7, retorna à apresentação nesta terça, 8. Já a partir de quarta-feira, 9, o programa contará com uma parte ao vivo comandada por convidados especiais, seguida pela exibição dos melhores momentos da atração.

