Pai de Whindersson Nunes volta a falar da internação do filho: ‘Pedindo sua cura’

Pai de Whindersson Nunes comove com recado para o filho enquanto o humorista está internado em clínica psiquiátrica: ‘Meu guerreiro'

Pai de Whindersson Nunes, Hidelbrando Sousa Batista voltou a falar sobre a internação do filho em uma clínica psiquiátrica. O rapaz decidiu procurar ajuda médica por vontade própria e já iniciou o tratamento. Com isso, o pai dele fez questão de expressar publicamente o orgulho que sente do filho.

Em um post neste sábado, Hidelbrando comentou sobre o quanto torce para que ele se recupere. "Meu Guerreiro você já nasceu com o dom de fazer o bem para os seus semelhantes. Quantas vezes você falou. “Pai o senhor ainda vai ter muito orgulho de mim “. Sou orgulhoso de você desde quando nasceu", disse ele.

E completou: "Tudo que peço a Deus ele me concede. Pode demorar um pouco, mas sempre ele me ouve. O que eu estou pedindo agora é a sua cura. Que ele tire de você e mande pra mim todas as angustias e dores já tenho 58 anos e você é muito jovem tem toda vida pela frente. Um grande abraço do seu velho!".

A internação de Whindersson Nunes

A ida de Whindersson Nunes para uma clínica psiquiátrica foi revelada por sua equipe em um comunicado oficial da empresa Non Stop Produções Artísticas, que gerencia a carreira do youtuber, a site Hugo Gloss. Segundo a nota, o famoso tomou a decisão por conta própria e com acompanhamento de um médico especializado. "O humorista se internou, por decisão própria e com o devido acompanhamento médico, em uma clínica psiquiátrica no interior de São Paulo., na última semana. O motivo da internação é o cuidado com sua saúde, buscando o tratamento adequado para seu bem-estar", diz o começo do comunicado.

"Sempre preocupado com seus fãs e com o público, Whindersson tomou essa decisão visando o cuidado integral de sua saúde. Ele está muito bem, feliz com sua evolução e, em breve, estará de volta aos palcos fazendo o que mais ama. Agradecemos a compreensão de todos e ressaltamos que a privacidade e o respeito são fundamentais neste momento", concluiu a equipe do artista.