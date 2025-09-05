CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Bem-estar e Saúde
  2. Pai de Paolla Oliveira está com a mesma doença sem cura de Bruce Willis
Bem-estar e Saúde / Diagnóstico

Pai de Paolla Oliveira está com a mesma doença sem cura de Bruce Willis

Paolla Oliveira surpreende ao revelar qual é a doença do seu pai, que é o mesmo problema de saúde que atingiu o ator Bruce Willis. Entenda sobre o que é

por Priscilla Comoti
[email protected]

Publicado em 05/09/2025, às 10h49

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Paolla Oliveira com seu pai; e o ator Bruce Willis
Paolla Oliveira com seu pai; e o ator Bruce Willis - Foto: Reprodução / Instagram e Getty Images

A atriz Paolla Oliveira falou pela primeira vez sobre qual é a doença de seu pai, José Everardo Oliveira. O problema de saúde do pai fez com que a atriz tomasse a decisão de se afastar do carnaval para ter mais tempo para lidar com as demandas da família. Em entrevista no quadro Conversa Vai, Conversa Vem, do Jornal O Globo, a estrela contou que seu pai está com demência frontotemporal, que também é conhecida como demência lobo frontal.

"Ele está bem, mas todo dia é um dia. Demência lobo frontal”, disse ela. Inclusive, está é a mesma doença que atingiu o ator Bruce Willis, que é um ídolo do cinema norte-americano. O problema não tem cura e causa um declínio cognitivo na pessoa. Saiba mais sobre a condição ao longo do texto.

Leia também: Esposa de Bruce Willis fala sobre doença do ator: 'Cérebro está falhando'

O que é a demência frontotemporal?

A demência frontotemporal (DFT) é um conjunto de doenças neurodegenerativas que afetam diretamente os lobos frontais do cérebro, localizados logo atrás da testa. Considerada uma das principais demências, essa condição tem um caráter progressivo e tende a se agravar com o tempo.

Normalmente manifestando-se em pessoas a partir dos 45 anos, a DFT pode causar mudanças significativas na personalidade e no comportamento, além de dificultar a compreensão e a produção da fala.

De acordo com pesquisas do Instituto Nacional do Envelhecimento dos EUA, a expectativa de vida após o diagnóstico é de aproximadamente seis a oito anos. Embora a causa exata da DFT ainda seja desconhecida, há indícios de que fatores genéticos e hereditários podem desempenhar um papel importante no seu desenvolvimento.

Os sintomas mais frequentes da DFT incluem:

  • Alterações comportamentais: impulsividade, irritabilidade, agressividade e o desenvolvimento de compulsões.
  • Sintomas sociais: falta de interesse na socialização e perda de inibição.

Atualmente, não existe uma cura para a demência frontotemporal. No entanto, o acompanhamento com profissionais de saúde pode ajudar a gerenciar os sintomas e proporcionar uma melhor qualidade de vida para o paciente.

Um dos primeiros sintomas de Bruce Willis: dificuldade na fala

Após receber o diagnóstico de afasia primária progressiva, um dos primeiros sinais notados em Bruce Willis foi sua dificuldade de comunicação. Essa condição é uma das formas de manifestação da demência frontotemporal (DFT).

Em uma entrevista para a CARAS Brasil, o Dr. Sergio Jordy explicou que a doença provoca uma degeneração no cérebro, principalmente nas áreas ligadas à linguagem. Isso leva a um declínio gradual da capacidade de articular palavras, formar frases e até mesmo de compreender o significado delas.

O neurologista ressalta que, à medida que a demência avança, surgem também alterações na personalidade do paciente. Sintomas como apatia, falta de empatia, impulsividade e comportamentos sociais inadequados são comuns. Posteriormente, a memória é afetada, comprometendo a habilidade de realizar tarefas simples, trabalhar e manter relacionamentos. Em estágios mais avançados, é possível que o paciente perca a memória autobiográfica, a capacidade de reconhecer rostos e contextos, além de ter a noção de tempo e espaço comprometida.

O Dr. Jordy ainda aponta que a DFT possui três variantes principais:

  • Variante Comportamental (a mais comum): Caracteriza-se por apatia, desinteresse, impulsividade e comportamentos inadequados, como piadas fora de contexto ou desinibição sexual. Mudanças nos hábitos alimentares e na higiene pessoal também podem ocorrer.
  • Afasia Primária Progressiva: É predominante nos sintomas de linguagem, causando dificuldades para falar, nomear objetos e construir frases, além de perda de fluência verbal.
  • Variante Motora: Apresenta sintomas que lembram o mal de Parkinson e pode se sobrepor a outras doenças degenerativas, como a Esclerose Amiotrófica Lateral (ELA), a Paralisia Supranuclear Progressiva e a Degeneração Corticobasal.

Bruce Willis não mora mais com a família

Esposa de Bruce Willis, Emma Heming Willis explicou a mudança de residência do ator após o diagnóstico de demência frontotemporal, descoberto em 2023. Atualmente, o astro de Hollywood vive em um imóvel separado da companheira e das duas filhas do casal, Mabel, 13 anos, e Evelyn, 11.

Em entrevista à revista 'People', Emma contou que a decisão de mudar Willis para uma casa separada foi a mais difícil e delicada de sua vida. O artista convive diariamente com a família e conta com um time de cuidadores em tempo integral. Emma Heming ainda explicou que o novo imóvel, considerado como a 'segunda casa' da família, é mais adequado às necessidades do companheiro.

"Era muito importante que nossas filhas tivessem um lar que atendesse às suas necessidades e que Bruce também pudesse ter um lugar adequado. Agora, em casas separadas, as crianças podem se reunir para brincar e voltar para casa sem precisar andar na ponta dos pés. Consigo estar com ele em momentos, como as aulas de artesanato, e isso se deve à estrutura que temos. Tem sido bom para nós", declarou a esposa do astro.

Em seguida, Emma Heming Willis reforçou que, apesar de ter sido uma decisão bastante difícil, a mudança do ator foi necessária e positiva não só para ele, mas também para os demais familiares. "A demência se manifesta de forma diferente em cada lar. Você precisa fazer o que é certo para a dinâmica familiar. É de partir o coração, mas foi assim que conseguimos sustentar toda a nossa família, e isso abriu o mundo do Bruce", concluiu ela.

Leia também: Médico alerta sobre consequências de diagnóstico sem cura de Bruce Willis: 'Perder a memória'

Priscilla Comoti é editora de conteúdo do site CARAS. Ela é formada em jornalismo e em audiovisual, já passou pelos sites Contigo!, Minha Novela, TiTiTi, Mais Novela e Portal Márcia Piovesan. Escreve sobre celebridades, notícias sobre a família real britânica, TV, reality show e novelas.

Bruce WillisPaolla Oliveirapai de paolla oliveira
Paolla Oliveira Paolla Oliveira  

Leia também

Saiba mais!

Gabi Luthai e o marido Teo Telo - Reprodução/Instagram

Gabi Luthai anuncia segundo filho e especialista alerta sobre desafio do primogênito

Cuidados necessários!

Rafa Brites - Reprodução/Instagram

Rafa Brites relata perseguição em hotel e psicóloga alerta: 'Muitas desenvolvem transtorno'

ENTENDA

Regina Duarte precisou usar uma cadeira de rodas durante uma visita por conta de uma bolha no dedinho do pé - Foto: Reprodução/Instagram @reginaduarte

Regina Duarte em cadeira de rodas? Médica explica: 'Continuar andando pode agravar a situação'

Saiba mais!

Fabiana Justus - Reprodução/Instagram

Médica explica tratamento para menopausa induzida de Fabiana Justus: 'Ajuda a prever o risco'

Saiba mais!

Bruce Willis - Reprodução/Instagram

Médica analisa separação de casas entre Bruce Willis e esposa após diagnóstico: 'Imprescindível'

Gratuito

Fabiana Justus - Foto: Reprodução / Instagram

Fabiana Justus esclarece que transplante de medula foi realizado pelo SUS

Últimas notícias

Rei Charles III e príncipe HarryAs 3 exigências do príncipe Harry para reencontro com o pai, Rei Charles III
Filha de Ana Maria Braga faz reflexãoFilha de Ana Maria Braga faz reflexão sobre ter nascido da apresentadora: 'Vai saber'
Regina Duarte precisou usar uma cadeira de rodas durante uma visita por conta de uma bolha no dedinho do péRegina Duarte em cadeira de rodas? Médica explica: 'Continuar andando pode agravar a situação'
Tiago Barnabé realizou um Transplante Capilar Técnica FUE Método FullgraftingTiago Barnabé, a Narcisa, revela procedimento estético e declara: 'Muda por completo'
Zé Felipe mostra momento com os filhosCom Virginia viajando, Zé Felipe mostra como está com os filhos
Debora Bloch come com homenagem para Jonas BlochDebora Bloch comove com declaração para o pai, Jonas Bloch: 'Influência'
Nanci GilFilha de Raul Gil fala sobre atrito com a família: ‘Espero…’
Carlo AcutisQuem é Carlo Acutis, o primeiro santo millennial, e por que é chamado de 'padroeiro da internet'?
Renata Salatini tem trajetória de sucesso no agroDe sonho adiado a realização plena: Renata Salatini rompe barreiras no agro e tem trajetória inspiradora
Gigi Grigio, Ademara, Bia Ben, Solano, Mari Gonzalez, Torloni e Marcela Fetter aos pés da SamaúmaDia da Amazônia: um chamado à consciência e à preservação
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade