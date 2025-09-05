Pai de Paolla Oliveira está com a mesma doença sem cura de Bruce Willis

Paolla Oliveira surpreende ao revelar qual é a doença do seu pai, que é o mesmo problema de saúde que atingiu o ator Bruce Willis. Entenda sobre o que é
A atriz Paolla Oliveira falou pela primeira vez sobre qual é a doença de seu pai, José Everardo Oliveira. O problema de saúde do pai fez com que a atriz tomasse a decisão de se afastar do carnaval para ter mais tempo para lidar com as demandas da família. Em entrevista no quadro Conversa Vai, Conversa Vem, do Jornal O Globo, a estrela contou que seu pai está com demência frontotemporal, que também é conhecida como demência lobo frontal.
"Ele está bem, mas todo dia é um dia. Demência lobo frontal”, disse ela. Inclusive, está é a mesma doença que atingiu o ator Bruce Willis, que é um ídolo do cinema norte-americano. O problema não tem cura e causa um declínio cognitivo na pessoa. Saiba mais sobre a condição ao longo do texto.
A demência frontotemporal (DFT) é um conjunto de doenças neurodegenerativas que afetam diretamente os lobos frontais do cérebro, localizados logo atrás da testa. Considerada uma das principais demências, essa condição tem um caráter progressivo e tende a se agravar com o tempo.
Normalmente manifestando-se em pessoas a partir dos 45 anos, a DFT pode causar mudanças significativas na personalidade e no comportamento, além de dificultar a compreensão e a produção da fala.
De acordo com pesquisas do Instituto Nacional do Envelhecimento dos EUA, a expectativa de vida após o diagnóstico é de aproximadamente seis a oito anos. Embora a causa exata da DFT ainda seja desconhecida, há indícios de que fatores genéticos e hereditários podem desempenhar um papel importante no seu desenvolvimento.
Os sintomas mais frequentes da DFT incluem:
Atualmente, não existe uma cura para a demência frontotemporal. No entanto, o acompanhamento com profissionais de saúde pode ajudar a gerenciar os sintomas e proporcionar uma melhor qualidade de vida para o paciente.
Após receber o diagnóstico de afasia primária progressiva, um dos primeiros sinais notados em Bruce Willis foi sua dificuldade de comunicação. Essa condição é uma das formas de manifestação da demência frontotemporal (DFT).
Em uma entrevista para a CARAS Brasil, o Dr. Sergio Jordy explicou que a doença provoca uma degeneração no cérebro, principalmente nas áreas ligadas à linguagem. Isso leva a um declínio gradual da capacidade de articular palavras, formar frases e até mesmo de compreender o significado delas.
O neurologista ressalta que, à medida que a demência avança, surgem também alterações na personalidade do paciente. Sintomas como apatia, falta de empatia, impulsividade e comportamentos sociais inadequados são comuns. Posteriormente, a memória é afetada, comprometendo a habilidade de realizar tarefas simples, trabalhar e manter relacionamentos. Em estágios mais avançados, é possível que o paciente perca a memória autobiográfica, a capacidade de reconhecer rostos e contextos, além de ter a noção de tempo e espaço comprometida.
O Dr. Jordy ainda aponta que a DFT possui três variantes principais:
Esposa de Bruce Willis, Emma Heming Willis explicou a mudança de residência do ator após o diagnóstico de demência frontotemporal, descoberto em 2023. Atualmente, o astro de Hollywood vive em um imóvel separado da companheira e das duas filhas do casal, Mabel, 13 anos, e Evelyn, 11.
Em entrevista à revista 'People', Emma contou que a decisão de mudar Willis para uma casa separada foi a mais difícil e delicada de sua vida. O artista convive diariamente com a família e conta com um time de cuidadores em tempo integral. Emma Heming ainda explicou que o novo imóvel, considerado como a 'segunda casa' da família, é mais adequado às necessidades do companheiro.
"Era muito importante que nossas filhas tivessem um lar que atendesse às suas necessidades e que Bruce também pudesse ter um lugar adequado. Agora, em casas separadas, as crianças podem se reunir para brincar e voltar para casa sem precisar andar na ponta dos pés. Consigo estar com ele em momentos, como as aulas de artesanato, e isso se deve à estrutura que temos. Tem sido bom para nós", declarou a esposa do astro.
Em seguida, Emma Heming Willis reforçou que, apesar de ter sido uma decisão bastante difícil, a mudança do ator foi necessária e positiva não só para ele, mas também para os demais familiares. "A demência se manifesta de forma diferente em cada lar. Você precisa fazer o que é certo para a dinâmica familiar. É de partir o coração, mas foi assim que conseguimos sustentar toda a nossa família, e isso abriu o mundo do Bruce", concluiu ela.
