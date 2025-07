Ozzy Osbourne usava óculos sempre e médico alerta que hábito pode adiar diagnóstico

Oftalmologista Hallim Feres Neto explica por que o incômodo com a luz pode esconder doenças graves nos olhos como o caso do cantor Ozzy Osbourne

O mundo do rock perdeu uma de suas figuras mais emblemáticas: Ozzy Osbourne, que morreu nesta semana aos 76 anos. Eternizado como o 'Príncipe das Trevas', o astro britânico marcou gerações não apenas por sua música, mas também por seu visual inconfundível, especialmente os óculos escuros usados até à noite.

Embora fizessem parte de seu estilo icônico, os óculos iam muito além da estética. Em 2020, Ozzy revelou ter sido diagnosticado com doença de Parkinson , e especialistas acreditam que o acessório também o ajudava a aliviar sintomas de fotofobia , uma sensibilidade extrema à luz, comum em condições neurológicas e oculares.

Em conversa com a CARAS Brasil, o oftalmologista Hallim Feres Neto esclareceu os perigos de ignorar a causa da fotofobia e usar óculos escuros como “muleta” visual.

“O grande problema de usar óculos escuros constantemente para mascarar a fotofobia é que isso pode adiar ou até impedir o diagnóstico da causa real do incômodo”, explica o médico.

Segundo ele, o sintoma pode estar associado a doenças graves e requer investigação: “É como colocar um curativo em algo que precisa de tratamento mais profundo. A pessoa se acomoda com o alívio temporário que os óculos escuros oferecem, mas deixa de buscar ajuda médica para entender por que a sensibilidade à luz está acontecendo”, reforça.

Quando a fotofobia vira um sinal de alerta?

A fotofobia deve ser levada a sério especialmente se aparecer de forma repentina ou acompanhada de outros sintomas.

“A fotofobia merece atenção especial quando surge de forma súbita, vem acompanhada de dor nos olhos, vermelhidão, diminuição da visão ou após algum tipo de trauma ocular como um acidente ou machucado. Nesses casos, é fundamental procurar um oftalmologista o quanto antes para avaliar a causa e evitar complicações”, orienta Hallim.

Doença de Parkinson e olhos secos

Entre os vários efeitos colaterais do Parkinson está a redução do piscar involuntário, um movimento essencial para manter os olhos lubrificados. Quando se pisca menos, há:

Olhos secos

Irritação constante

Exposição maior ao ar e à luz

Todos esses fatores aumentam a sensibilidade à claridade, intensificando a fotofobia.

O que é fotofobia?

A fotofobia é o desconforto ou dor nos olhos provocada pela exposição à luz, tanto natural (sol) quanto artificial (telas, holofotes). Pode ocorrer por diferentes causas:

Olhos secos , com baixa produção de lágrimas

, com baixa produção de lágrimas Inflamações oculares (conjuntivite, ceratite, uveíte)

oculares (conjuntivite, ceratite, uveíte) Doenças neurológicas , como Parkinson e enxaquecas

, como Parkinson e enxaquecas Uso de lentes de contato ou pós-cirurgias oculares

Como tratar?

Embora os óculos escuros ajudem, o tratamento da fotofobia depende da causa. As opções incluem:

Lágrimas artificiais , para aliviar o ressecamento

, para aliviar o ressecamento Lentes fotossensíveis ou óculos com proteção UV , para filtrar a luz intensa

, para filtrar a luz intensa Ambientação gradual à luz , como acender luzes antes de abrir janelas

, como acender luzes antes de abrir janelas Tratamento da condição subjacente, como o controle do Parkinson ou de infecções

Legado além da música

Mais do que um ícone do heavy metal, Ozzy Osbourne deixa também um lembrete valioso: sintomas visuais devem ser observados com atenção, principalmente quando associados a doenças crônicas.

A fotofobia é comum, mas não deve ser normalizada ou mascarada indefinidamente . Segundo o oftalmologista Hallim Feres Neto, “em casos em que nada disso resolve, é sempre importante procurar a ajuda de um médico oftalmologista”.

Quem é Ozzy Osbourne?

Ozzy Osbourne, nascido John Michael Osbourne em 3 de dezembro de 1948 em Birmingham, Inglaterra, foi uma figura central na formação do heavy metal. Como vocalista do Black Sabbath, fundado em 1968, ele ajudou a moldar o gênero com álbuns icônicos como Paranoid e Master of Reality.

Após ser demitido da banda em 1979 devido a problemas pessoais, iniciou uma carreira solo de sucesso, lançando 13 álbuns de estúdio e conquistando uma base de fãs global.

Além de sua música, Ozzy ganhou notoriedade com o reality show The Osbournes (2002–2005), transmitido pela MTV, que mostrava sua vida familiar. Ele faleceu em 22 de julho de 2025, aos 76 anos, deixando um legado na música e na cultura pop.