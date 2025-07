Ozzy Osbourne morre após diagnóstico sem cura e médico alerta: 'A doença em si não mata'

Na última terça-feira, 22, Ozzy Osbourne, vocalista da banda Black Sabbath, morreu aos 76 anos após sofrer com Parkinson há mais de cinco anos

Na última terça-feira, 22, Ozzy Osbourne (1948-2025) morreu aos 76 anos. O vocalista da banda Black Sabbath sofria de Parkinson há mais de cinco anos. Nos últimos anos, o artista sofreu com uma série de complicações em virtude da doença sem cura, incluindo acidentes domésticos. Em 2019, o cantor recebeu o diagnóstico após sofrer uma queda que o forçou a se submeter a uma cirurgia.

"É com mais tristeza do que meras palavras podem transmitir que temos de informar que o nosso amado Ozzy Osbourne faleceu esta manhã. Ele estava com a família e rodeado de amor. Pedimos a todos que respeitem a privacidade da nossa família neste momento. Sharon, Jack, Kelly, Aimee e Louis", confirmaram os familiares em seu perfil do Instagram.

Em entrevista à CARAS Brasil, Dr. Sergio Jordy explica que a Doença de Parkinson ocorre pela degeneração de uma região do cérebro que produz dopamina e causa uma dificuldade de movimentos progressivamente. "É uma doença neurodegenerativa pela perda desses neurônios", destaca.

"A doença apresenta sintomas clássicos como tremor de repouso, rigidez muscular e lentidão dos movimentos, a bradicinesia, com instabilidade postural e marcha arrastada com passos curtos e o tronco inclinado para frente, além de outros sintomas não motores como depressão, ansiedade, distúrbios do sono, perda de olfato, constipação e alterações cognitivas, podendo levar até à demência", acrescenta.

O neurologista reforça que a condição não tem cura, mas há tratamentos que podem diminuir os sintomas e retardar a progressão para incapacidade. "Com medicamentos, fisioterapia, dieta saudável, além de procedimentos cirúrgicos com implante de estimuladores cerebrais, como o DBS, por exemplo", diz.

"Geralmente, a doença em si não mata diretamente, mas indiretamente sim, pois as complicações ocasionadas pela doença podem causar a morte, como quedas, pneumonia e outras infecções decorrentes da imobilidade prolongada, desnutrição e desidratação pela dificuldade, entre outros", finaliza sobre o caso do cantor.

