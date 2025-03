Outros filhos de famosos que já receberam o mesmo diagnóstico de José Leonardo

Filho de Virginia Fonseca é internado para tratar uma doença respiratória. Relembre outros bebês famosos que também foram parar no hospital com o mesmo diagnóstico

A influenciadora digital Virginia Fonseca surpreendeu os fãs ao revelar que seu filho caçula, José Leonardo, de 5 meses, foi internado com diagnóstico de bronquiolite. O bebê precisa de cuidados intensivos para se recuperar a infecção viral no trato respiratório inferior.

Com a notícia envolvendo o menino, vale lembrar que outros bebês de famosos também já lutaram contra a doença respiratória. Ao longo dos últimos anos, alguns filhos de famosos também precisaram ser internados para tratar a bronquiolite quando eram apenas bebês.

Relembre alguns casos:

Em novembro de 2024, a influencer Petra Mattar, filha de Mauricio Mattar, contou que seu filho, Makai, foi internado com bronquiolite aguda. Na época, ele estava com 1 ano e meio e precisou ser hospitalizado por orientação médica para fazer uso de antibiótico e exames. “A oxigenação dele está boa, mas ainda está com o cateter de oxigênio”, contou ela na época.

Em junho de 2024, um dos filhos gêmeos de Bárbara Evans, o pequeno Antônio, ficou pouco cerca de uma semana na UTI infantil com bronquiolite. Ele precisou usar um cateter para ajudá-lo a respirar enquanto se recuperava.

Em maio de 2024, o bebê Jorge, filho de João Gomes e Ary Mirelle, também foi diagnosticado com bronquiolite. Ele apresentou febre, tosse, secreção, obstrução nasal e dificuldade para respirar. O tratamento dele foi feito em casa e não precisou ser internado.

Em novembro de 2022, a influencer Gabriela Pugliesi revelou que seu filho Lion precisou ser internado com apenas 7 dias de vida com quadro de bronquiolite. "Passei pelo primeiro baque da maternidade, sei que isso faz parte, mas mexeu muito comigo. Ficamos no hospital, graças a Deus temos esse privilégio de ter um bom hospital, bons profissionais cuidando dele, mas quando viramos mãe, me peguei aflita pensando em todas as outras mães com nenéns pequenos... enfim, quero fazer um alerta pra quem está tendo filho agora, tentar não receber visita porque é um vírus muito chato. Ele pegou esse VSR, graças a Deus é um neném muito forte, então o vírus não evoluiu pro pulmão, mas ele teve que fazer aspiração com sonda... É tudo muito mais puxado e tinham várias crianças na UTI da pediatria com vírus, gripe... é muito ruim! Não gostaria que nenhuma mãe passasse pelo que a gente passou esses dias", começou ela, que completou: "E importante: como percebemos? Nenéns recém-nascidos eles roncam, fungam, soluçam, é normal, mas ele começou a ter catarro espesso que não era um barulhinho normal de recém-nascido. E aí ele não conseguia mamar porque só consegue respirar pelo nariz e isso foi preocupando... a sorte foi que fiquei atenta a esses sinais, percebi que ele não estava legal. Falamos com pediatra e ele pediu para internar".

Em 2021, a bronquiolite atingiu a família de Kyra Gracie e Malvino Salvador. Na época, o filho deles, Rayan, precisou ser internado com a doença respiratória com apenas 6 meses. "Efeitos pós CTI: Meu filho não quer ver ninguém de branco. Fica apavorado. Está acordando muito durante a madrugada", revelou.

