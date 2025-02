Otávio Mesquita confessa erro após cirurgia no coração: 'Nunca'

O apresentador Otávio Mesquita usou as redes sociais nesta quinta-feira, 6, para compartilhar um novo desabafo sobre sua saúde

O apresentador Otávio Mesquita usou as redes sociais nesta quinta-feira, 6, para compartilhar um novo desabafo sobre sua saúde. Em uma publicação no feed do Instagram, o artista, que realizou um cateterismo cardíaco de urgência recentemente, confessou que não realizava exames de rotina.

"Nasci de novo, agora meu coração está zerado e quem abriu foi Ana Ruas (risos)! Digo a vocês, cuidem do coração!! Meu erro foi nunca ter feito um exame para saber como ele está! Fica essa dica!! Me sinto mais agora jovem e meu amor subiu!!", declarou o Otávio, que compartilhou uma imagem de um exame que mostra o antes e depois do seu coração.

Otávio precisou implantar um stent, um dispositivo em formato de tubo utilizado para desobstruir vasos sanguíneos e restaurar o fluxo sanguíneo.

No início da semana, elel compartilhou um vídeo em que apareceu sendo monitorado enquanto fazia bicicleta. "Fiz um cateterismo cardíaco de urgência. Mas agora já estou fazendo meus exercícios na reabilitação, cada dia melhor. Você que nunca fez um check-up cardiológico, procure um cardiologista. Fica a dica para o seu coração!", alertou.

O que aconteceu com Otávio Mesquita?

Em um vídeo publicado no Instagram, ele revelou que passou por uma cirurgia cardíaca após um médico, durante um almoço entre amigos, aconselhá-lo a realizar um exame nas coronárias. "Primeiro tive um problema no meu coração, não sabia... Aliás, estava com duas pessoas que amo conversando num encontro informal, e o médico que estava lá perto perguntou: 'como está seu coração, Mesquita?' E disse para ele: está bem", iniciou.

"Como está seu último exame? [perguntou o médico] E falei: não fiz exame. Como não? Tem que fazer um exame do coração [respondeu o médico]. Aí fiz e descobri que uma das minhas coronárias estava 95% tapada. Imagina isso, gente! Podia ter um ataque do coração e ir para o céu. Graças a Deus, eu fiz essa operação, estou muito feliz com todos os médicos que me ajudaram", complementou.

