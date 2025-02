Otávio Mesquita atualiza seu estado de saúde após cirurgia cardíaca

O apresentador Otávio Mesquita usou as redes sociais nesta sexta-feira, 14, para compartilhar um novo relato sobre seu estado de saúde

O apresentador Otávio Mesquita usou as redes sociais nesta sexta-feira, 14, para compartilhar um novo relato sobre seu estado de saúde. Em uma publicação nas redes sociais, o artista, que realizou um cateterismo cardíaco de urgência recentemente, compartilhou uma foto durante um exame cardiológico.

Após finalizar o exame, que é realizado em uma esteira, o jornalista celebrou o resultado. "Olha aí!´Depois da cirurgia, estou ótimo", escreveu ele na legenda. Recentemente, ele contou que não realizava exames de rotina. "Meu erro foi nunca ter feito um exame para saber como ele está! Fica essa dica!! Me sinto mais agora jovem e meu amor subiu!!",declarou o Otávio.

Storie de Otávio Mesquita (Reprodução/Instagram)

O que aconteceu com Otávio Mesquita?

Em um vídeo publicado no Instagram, ele revelou que passou por uma cirurgia cardíaca após um médico, durante um almoço entre amigos, aconselhá-lo a realizar um exame nas coronárias. "Primeiro tive um problema no meu coração, não sabia... Aliás, estava com duas pessoas que amo conversando num encontro informal, e o médico que estava lá perto perguntou: 'como está seu coração, Mesquita?' E disse para ele: está bem", iniciou.

"Como está seu último exame? [perguntou o médico] E falei: não fiz exame. Como não? Tem que fazer um exame do coração [respondeu o médico]. Aí fiz e descobri que uma das minhas coronárias estava 95% tapada. Imagina isso, gente! Podia ter um ataque do coração e ir para o céu. Graças a Deus, eu fiz essa operação, estou muito feliz com todos os médicos que me ajudaram", complementou.

Em entrevista à CARAS Brasil, o cardiologista Raphael Boesche Guimarãesesclareceu que a obstrução em uma artéria coronária é extremamente perigosa. "Quando uma artéria coronária está tão obstruída, o fluxo sanguíneo para o músculo cardíaco é severamente reduzido, aumentando significativamente o risco de um ataque cardíaco", alertou o membro da Sociedade Brasileira de Cardiologia.

Leia mais em: Otávio Mesquita desabafa após assalto à mão armada: 'Esse ano foi difícil'