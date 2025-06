Otaviano Costa se emociona ao recordar descoberta de aneurisma: 'Podia morrer'

O apresentador Otaviano Costa relembrou como recebeu o diagnóstico de aneurisma da aorta ascendente torácica, descoberto em 2024

O ator e apresentador Otaviano Costa usou as redes sociais nesta sexta-feira, 6, para compartilhar com o público um relato bastante emocionante envolvendo um período delicado em sua vida pessoal. Por meio de um vídeo, o artista recordou o dia em que recebeu o diagnóstico de aneurisma da aorta ascendente torácica, em 2024.

Na época, Otaviano passou cerca de 15 dias internado e precisou ser submetido a uma cirurgia de peito aberto. A notícia, no entanto, só foi revelada por ele publicamente uma semana após a operação. Em seu relato, o comunicador relembrou o início de tudo.

" 6 de junho de 2024, o dia que eu descobri que podia morrer para valer. Uma semana antes eu estava passando o feriado com a família, e durante esse feriado eu descobri que estava com uma pequena dorzinha na costela. Essa dorzinha me chamou atenção pois me lembrou que eu não estava cuidando daquilo que era mais valioso para mim, a minha saúde", contou ele.

"Dois anos sem fazer check up. E para administrar também uma válvula bicúspide, que eu nasci com ela aqui no meu coração, essa válvula que podia causar um aneurisma. Mas que, hipoteticamente, se tornava algo distante para mim. Um médico cardiologista começou a passar um gel que, até hoje, eu lembro da textura e temperatura, era frio", continuou Otaviano Costa, bastante emocionado.

"Do nada, no meio desse ecocardiograma, ele encosta na cadeira e fala: ‘Você tem um aneurisma na aorta ascendente torácica. É um inchaço da aorta, causado pela válvula bicúspide’. Eu perguntei: ‘Eu posso morrer?’. [E ele respondeu] ‘A qualquer momento, Otaviano' ", relatou ele, explicando que a prática de qualquer esforço, como exercícios físicos, poderia romper a aorta.

Otaviano Costa adiou a notícia para a família

Impactado pela notícia, Otaviano Costa optou não contar aos familiares de imediato sobre o diagnóstico. A decisão de adiar a notícia também aconteceu devido ao aniversário da esposa, Flávia Alessandra, que ocorreria na semana seguinte.

"Era um turbilhão de emoções, tentando não transparecer. Dormi mentindo. E nesse 6 de junho, que eu fui abençoado, porque a verdade é que foi uma grande benção. Se não fosse essa dorzinha, que nada tinha a ver com o aneurisma, talvez eu não tivesse aqui para contar isso. Agradeço a Deus por ter recebido esse sinal divino", declarou o apresentador.

Confira o relato completo de Otaviano Costa:

