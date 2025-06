Otaviano Costa relembra cirurgia após aneurisma e médico alerta: 'Alto risco letal'

Há um ano, Otaviano Costa foi diagnosticado com um aneurisma da aorta e precisou ser submetido a uma cirurgia de cerca de sete horas

Há exatamente um ano, Otaviano Costa (52) começou a sentir dores e resolveu fazer exames de check up, quando foi confirmado que ele estava com um "aneurisma da aorta ascendente torácica a um nível muito perigoso". O apresentador foi submetido a uma cirurgia de cerca de sete horas, além de permanecer três dias na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Nesta sexta-feira (6), o comunicador relembrou em suas redes sociais o momento e celebrou sua recuperação ao longo dos últimos meses.

Em entrevista à CARAS Brasil, Dr. Sergio Jordy explica que o aneurisma é uma dilatação anormal da parede da artéria. "No caso da artéria aorta, que é a maior artéria do corpo humano, responsável por levar o sangue do coração e distribuí-lo por todo o corpo, essa dilatação (aneurisma) causa uma fraqueza na parede da artéria e o maior risco é a ruptura, causando hemorragia intensa com alto risco letal", diz.

"Mesmo após um ano, há riscos, pois muitas vezes são utilizadas próteses e enxertos para a correção da artéria, e é necessário cuidados e acompanhamento contínuo para avaliar as condições da artéria, monitorar a pressão arterial e infecções tardias", acrescenta.

O neurologista ainda destaca que, quando o aneurisma da aorta está no segmento torácico, muitas vezes se faz uma cirurgia de peito aberto com incisão no tórax para o cirurgião ter janela (espaço) para executar os procedimentos.

"Inclusive tendo que desviar a circulação do sangue para executar o procedimento que geralmente dura muitas horas e tem alta complexidade pela delicadeza e importância das estruturas vitais envolvidas, onde é retirada a parte fragilizada e substituída pelo enxerto e prótese para correção da artéria", conclui.

