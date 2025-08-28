Otaviano Costa esclarece motivo de ausência em Melhor da Noite

Após passar por susto em Natal, o apresentador Otaviano Costa explica sua ausência no programa da Band durante esta semana

Na última quarta-feira, 27, Otaviano Costa, apresentador do programa Melhor da Noite, utilizou suas redes sociais para explicar aos fãs o motivo de sua ausência no programa da Band durante esta semana. Ele se assustou na terça, 26, quando estava em um evento, em Natal, e sentiu um mal-estar e então precisou ser afastado das gravações por recomendação médica.

Otaviano contou que sentiu um leve mal-estar durante um evento no Rio Grande do Norte, mas que se assustou por causa de sua cirurgia cardíaca, realizada em 2024. Foi então que o apresentador decidiu ir ao hospital, para ter certeza de que estava bem. Ao receber o diagnóstico, ele relatou que tudo não passou de um susto.

“Ontem tive um pequeno mal-estar em Natal, Rio Grande do Norte, durante um evento. Em virtude do meu conhecido caso de cirurgia do coração e por absoluta precaução, vim dar uma olhada nisso, aqui no Sírio Libanês em São Paulo. Depois de vários exames, graças a Deus, descobrimos que não é nada demais”, contou o apresentador em seus stories.

O famoso ressaltou que ficará afastado por recomendação médica, mas que logo estará de volta ao programa.“Porém, por recomendação médica, não apresentarei o nosso Melhor da Noite desta semana. Mas tô aqui, maravilhosamente bem e sempre agradecendo a Deus. Semana que vem é 'nóis' de volta com tudo”, finalizou ele.

Nesta quinta, 28, Otaviano apareceu novamente em seus stories e atualizou os fãs sobre sua saúde. “Saindo do hospital gente, tudo maravilhoso, foi um mal-estar por conta do calor, estava lá em Natal, acontece”, comentou ele na presença de Flávia Alessandra, sua esposa.

O apresentador ainda relembrou os fãs de que é necessário ficar atento aos sinais de nossa saúde. “Todo cuidado é pouco, mas graças a Deus tudo está certinho aqui”, comentou ele ao sair do hospital.

