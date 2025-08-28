CARAS Brasil
  Bem-estar e Saúde
  Otaviano Costa esclarece motivo de ausência em Melhor da Noite
Bem-estar e Saúde / TV

Otaviano Costa esclarece motivo de ausência em Melhor da Noite

Após passar por susto em Natal, o apresentador Otaviano Costa explica sua ausência no programa da Band durante esta semana

Giovanna F Campos
por Giovanna F Campos
[email protected]

Publicado em 28/08/2025, às 17h49

Otaviano Costa e Flávia Alessanda saem do hospital
Otaviano Costa e Flávia Alessanda saem do hospital - Foto: Reprodução / Instagram

Na última quarta-feira, 27, Otaviano Costa, apresentador do programa Melhor da Noite, utilizou suas redes sociais para explicar aos fãs o motivo de sua ausência no programa da Band durante esta semana. Ele se assustou na terça, 26, quando estava em um evento, em Natal, e sentiu um mal-estar e então precisou ser afastado das gravações por recomendação médica.

Otaviano contou que sentiu um leve mal-estar durante um evento no Rio Grande do Norte, mas que se assustou por causa de sua cirurgia cardíaca, realizada em 2024. Foi então que o apresentador decidiu ir ao hospital, para ter certeza de que estava bem. Ao receber o diagnóstico, ele relatou que tudo não passou de um susto.

Ontem tive um pequeno mal-estar em Natal, Rio Grande do Norte, durante um evento. Em virtude do meu conhecido caso de cirurgia do coração e por absoluta precaução, vim dar uma olhada nisso, aqui no Sírio Libanês em São Paulo. Depois de vários exames, graças a Deus, descobrimos que não é nada demais”, contou o apresentador em seus stories.

O famoso ressaltou que ficará afastado por recomendação médica, mas que logo estará de volta ao programa.“Porém, por recomendação médica, não apresentarei o nosso Melhor da Noite desta semana. Mas tô aqui, maravilhosamente bem e sempre agradecendo a Deus. Semana que vem é 'nóis' de volta com tudo”, finalizou ele.

Nesta quinta, 28, Otaviano apareceu novamente em seus stories e atualizou os fãs sobre sua saúde. “Saindo do hospital gente, tudo maravilhoso, foi um mal-estar por conta do calor, estava lá em Natal, acontece”, comentou ele na presença de Flávia Alessandra, sua esposa.

O apresentador ainda relembrou os fãs de que é necessário ficar atento aos sinais de nossa saúde. “Todo cuidado é pouco, mas graças a Deus tudo está certinho aqui”, comentou ele ao sair do hospital.

Leia também: 'Paternidade sempre esteve dentro de mim', declara Otaviano Costa

Giovanna F Campos

Giovanna F Campos é estudante de jornalismo pela Faculdade Cásper Líbero, apaixonada por entretenimento e literatura.

Saúdeotaviano costaMelhor da Noite
Otaviano Costa Otaviano Costa   

