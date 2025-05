Os primeiros passos do tratamento de Preta Gil nos Estados Unidos

Preta Gil embarcou para os Estados Unidos na noite de segunda-feira, 12, em busca de tratamento contra o câncer. Saiba quais são os primeiros passos

A cantora Preta Gil já embarcou rumo aos Estados Unidos para iniciar um tratamento experimental em busca da cura do câncer. Ela luta contra a doença desde 2023 e já fez vários protocolos no Brasil. Agora, a artista busca opiniões de médicos no exterior para avaliar o seu caso.

Assim que ela chegar nos EUA, Preta Gil dará início aos primeiros passos para entrar no tratamento. De acordo com a colunista Mônica Bergamo, do Jornal Folha de S. Paulo, a cantora vai pousar em Washington para fazer uma consulta com o médico na quarta-feira. Este médico é um especialista que tem um protocolo de tratamento promissor para o tipo de tumor dela e a consulta deve acontecer no Virginia Cancer Institute.

Logo depois, a estrela vai para Nova York, onde será atendida no Memorial Sloan Kettering Cancer Center, onde também fará consultas com especialistas.

A partir destas consultas, Preta Gil vai descobrir qual é o caminho do protocolo para tratar o câncer no exterior.

Preta Gil no aeroporto - Foto: Eduardo Martins / Brazil News

Por que Preta Gil vai se tratar nos Estados Unidos?

A cantora Preta Gil revelou que vai fazer o tratamento nos Estados Unidos porque já fez tudo o que podia no Brasil. Ela tem uma longa luta contra o câncer, que começou no intestino e se espalhou para outras áreas do abdômen. Assim, ela quer tentar todas as alternativas em busca da cura e há uma chance em um tratamento que é feito no exterior.

Durante a participação no Domingão com Huck, da Globo, há pouco tempo, Preta contou sobre a complexidade do seu caso. " Agora eu entro em uma fase difícil e complicada. Aqui no Brasil a gente já fez tudo o que podia. Agora as minhas chances de cura estão no exterior. E é para lá que eu vou para voltar curada ", disse ela.

E completou: "Eu tenho muita coisa para fazer nessa vida. Eu me recuso a aceitar que se findou para mim agora. Eu ainda tenho uma caminhada”, afirmou ela, e completou: "Eu vou [para o exterior] porque eu tenho muito amor à vida. Eu sei que a gente tem que aprender a lidar com a finitude. Tenho muita fé nos meus orixás e nas minhas santinhas, fé na vida, fé no amor”.

Qual é o tipo de câncer de Preta Gil?

O tumor original de Preta Gil foi o câncer no reto , que foi removido em uma cirurgia após tratamento com quimioterapia. A doença retornou no segundo semestre de 2024, quando 6 novos focos foram identificados no peritônio e no sistema linfático, e removidos em cirurgia com duração de 21 horas que aconteceu em dezembro de 2024.

Hoje em dia, a cantora usa a bolsa de colostomia de forma definitiva. "Eu estou me acostumando com a minha bolsinha de colostomia. Sim, eu tive que colocar uma bolsa de colostomia dessa vez definitiva e não provisória, como foi a do ano passado. Dessa vez, eu vou ficar pra sempre com essa bolsinha. Eu sou muito grata a ela por isso, estou me acostumando e as enfermeiras de ileostomia me dando aulas, dicas de como vai ser em casa”, afirmou ela quando colocou o aparato.

