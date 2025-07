“Onde há cicatriz, existe coragem”: Isabel Veloso emociona ao refletir sobre marcas deixadas pelo câncer

A influenciadora Isabel Veloso compartilha relato tocante sobre o valor das cicatrizes como símbolos de superação e fé, após enfrentar recidiva de linfoma e descobrir uma gravidez inesperada

A influenciadora Isabel Veloso voltou a comover seus seguidores ao usar suas redes sociais para refletir sobre as cicatrizes deixadas pelo tratamento contra o câncer. Em um desabafo carregado de força e significado, ela revelou que nunca teve a intenção de esconder as marcas que carrega no corpo — marcas que, para ela, são capítulos vívidos de uma jornada de dor, superação e renascimento.

“Já me perguntaram como me sinto com elas. Se machucam minha autoestima. Se eu esconderia. Mas eu nunca quis esconder”, escreveu Isabel em seu perfil no Instagram. A jovem, diagnosticada com linfoma de Hodgkin, passou por diversas fases de tratamento, incluindo biópsias, quimioterapia, imunoterapia e, futuramente, um novo transplante de medula.

Cada cicatriz no corpo de Isabel carrega uma história. A primeira surgiu no peito, durante a biópsia que confirmou o diagnóstico. “Depois veio a do Port-a-Cath, onde entra a quimioterapia, imunoterapia…”, contou. “A última foi da recidiva, quando o câncer voltou e eu quase desisti.”

Mas mesmo diante do retorno da doença, Isabel encontrou um motivo inesperado para continuar lutando: uma gravidez. “Pouco depois, descobri que estava grávida. E no meio do caos, nasceu um motivo. Um coração dentro de mim que batia mais forte do que o medo. E eu escolhi continuar...”, escreveu, emocionando seguidores e admiradores.

Ao relatar sua trajetória, Isabel revelou também o simbolismo das cicatrizes que hoje carrega com orgulho: “Hoje, essas cicatrizes me acompanham como memória viva. Não são feridas; são lembretes. De que a dor passou, mas eu fiquei.”

Em tempos em que a estética e a aparência ainda ditam padrões cruéis, Isabel reforça a importância de aceitar a própria história, com todas as marcas que ela deixa — visíveis ou não. “Se alguém me perguntar de novo como me sinto com elas, eu respondo: orgulhosa. Porque onde há cicatriz, existe coragem. E eu estou aqui, escolhendo a vida. Sempre.”